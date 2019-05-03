В Туле мужчина зарезал своего собутыльника

Как стало известно Myslo, минувшей ночью в поселке Октябрьский, в Заречье было совершено убийство. Сигнал о преступлении поступил в полицию в третьем часу ночи.

По имеющейся на тот момент информации, в ходе совместного распития алкоголя представитель цыганского этноса нанес смертельное ножевое ранение своему оппоненту и скрылся.

На поиски мужчины сразу же ориентировали все пешие и автомобильные патрули в Туле. Оперативники задержали подозреваемого под утро.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить следствию. Возбуждено уголовное дело.