Разбил товар в магазине: кто будет отвечать?

Подписчица Влада спрашивает:

Помогите разобраться! Папа ходил в магазин "Чижик" на РТИ, и когда наклонился взять товар, сзади упала коробка с перепелиными яйцами… К нему прибежал старший там какой-то, сказал чтобы папа оплатил этот товар. Папа начал утверждать, что они упали сами по себе, он даже не трогал эту коробку. Но «старший» говорил, что посмотрел камеры и это папина вина. Камеры он папе не показал и просто без предупреждения вбил эти яйца в чек, не уведомив об этом папу. Когда папа начал проверять чек, обнаружил там эти яйца… Как написано в законодательстве, магазин не имеет права без уведомления покупателя вбивать ему в чек товар. После данного инцидента папа пошел в магазин разбираться с чеком.

На следующий день мы оставили жалобу администрации магазина, нам позвонил региональный менеджер и принес извинения, потому что продавец действовал с нарушением. Ущерб за неправомерно включенный в чек товар нам возместили.

А как по общим правилам? Кто должен оплачивать разбитый товар? Спросили у юриста Дениса Яремченко:

Денис Яремченко В случае повреждения товара необходимо определить, кто несёт ответственность за это. Если товар был испорчен намеренно или случайно (например, товар упал из рук покупателя и т.д.), то покупатель должен возместить ущерб в соответствии со статьёй 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Однако, если причиной повреждения товара стали узкие проходы между рядами, неустойчивая полка с товаром, скользкий пол и т.д., то покупатель не несёт ответственности за это, а товар может быть списан или продавец магазина может быть привлечён к материальной ответственности в соответствии со статьёй 459 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Если магазин считает, что покупатель несёт ответственность за повреждение товара, а покупатель не признаёт свою вину, то спор может быть разрешён в судебном порядке.

Если магазин включил повреждённый товар в сумму чека без ведома покупателя, необходимо обратиться к администрации магазина с жалобой или претензией, а также оставить запись в книге жалоб. Кроме того, можно обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на действия магазина.