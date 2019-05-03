Встреча молодежки «Арсенала» и «Локомотива» закончилась боевой ничьей

Этот матч ожидался с большим интересом. Соперники ведут борьбу за призовую тройку, «Арсенал» и «Локо» разделяло лишь очко. Лучшие снайперы команд – туляк Максименко и москвич Сулейманов – спорят за лавры лучшего бомбардира первенства. У обоих перед очной ставкой было по 13 точных ударов.

После финального свистка команда Вадима Гаранина сохранила минимальное преимущество перед железнодорожниками, а Максименко и Сулейманов, обменявшись голами, сохранили свой паритет.

Арсенальцам пришлось проявить характер, чтобы не позволить красно-зеленым обойти себя в таблице. Гости один за другим реализовали два пенальти в первом тайме – 0:2.

Но еще до перерыва оружейники сократили отставание в счете. После стандарта мяч достался Осипову, и капитан нашей команды эффектно пробил в створ – 1:2.

После отдыха игра со взаимными шансами продолжилась. Сулаквелидзе попал в перекладину, но вторая попытка Георгия, на 68-й минуте, увенчалась успехом.

Максименко подправил мяч в сетку после штрафного – 2:2.

Ничья, похоже, не устраивала ни одну из сторон. До финального свистка и «Арсенал», и «Локомотив» имели хорошие шансы вырвать победу, но цифры на табло не изменились.

«Арсенал»-мол. – «Локомотив»-мол. Москва – 2:2 (1:2)

3 мая. Тула. Стадион СШ «Арсенал». Судья Алексей Родионов (Чехов).

Голы: Титков (4, с пенальти, 0:1), Сулейманов (34, с пенальти, 0:2), Осипов (40, 1:2), Максименко (68, 2:2).

«Арсенал»-мол.: Миронов, Иванов, Осипов, Родинков (Крикуненко, 46), Мельников, Клементьев, Гребенщиков (Николаев, 37; Лаптев, 78), Ивакин, Сулаквелидзе (Ильин, 69), Аджоев (Крохин, 46; Лобанов, 87), Максименко.

«Локомотив»-мол.: Ботнарь, Сухарев, Черный, Файзуллин (Цаллагов, 56), Иосифов (Черняков, 64), Петухов, Основ (Шарков, 73), Махатадзе (Петров, 62), Шищенко, Титков (Турищев, 86), Сулейманов.

Предупреждены: Петухов (58), Клементьев (47).