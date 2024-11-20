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Города и районы Тульской области получат новую приставку в официальных названиях
Фото из архива Myslo.

Города и районы Тульской области получат новую приставку в официальных названиях

Федеральный закон ввел новые правила.

Проекты законов об установлении границ и смене наименований всех районов и МО региона внесены в региональную Думу.

Изменения подготовлены в связи с тем, что Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в редакции от 1 мая 2019 года определяет четкие требования к тому, как именовать то или иное муниципальное образование.

В частности, теперь «наименование муниципального образования должно содержать указание на его статус и субъект Российской Федерации, в котором расположено данное муниципальное образование».

В связи с этим теперь наименования всех районов получат новый порядок слов в наименовании. Например:

  • было — Муниципальное образование Белевский район
  • станет — Белевский муниципальный район Тульской области

Его райцентр из муниципального образования город Белев Белевского района превратится в городское поселение город Белев Белевского муниципального района Тульской области. А МО Левобережное Белевского района — в сельское поселение Левобережное Белевского муниципального района Тульской области. 

По аналогии и в других районах: районные центры станут городскими поселениями, а остальные МО сельскими поселениями.

В городские округа превратятся Новомосковск с Тулой и Донским. Теперь их будет правильно величать с приставкой «городской округ город… Тульской области».

Рабочий поселок Новогуровский тоже превратится в городской округ,  но с приставкой «рабочий поселок».

Что изменит новое наименование в жизни — не уточняется. При этом добавляется, что принятие изменений не потребует дополнительного финансирования из бюджета Тульской области.

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Автор:
сегодня, в 12:45 +1
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