27 ноября: революционная цифровая камера и «Чиловый парень»

Доброе утро! Вкусный завтрак и бодрые новости – залог хорошего дня. Как видите, новости для вас мы уже собрали.

И снова в облаках. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а температура воздуха опустится до -2 градусов.

Японский дизайнер Ясуаки Мацуура представил уникальную концепцию цифровой камеры под названием Eye to Eye, которая обещает изменить подход к фотосъемке. Вместо традиционного видоискателя, камера оборудована полым окном, позволяющим фотографу установить визуальный контакт с объектом съемки.

Этот подход исключает привычный объектив или экран, создавая прямой обмен взглядами между фотографом и моделью. Таким образом, камера Eye to Eye открывает новые горизонты для создания более глубоких и эмоционально насыщенных фотографий. Объект съемки теперь смотрит не в технику, а прямо в глаза фотографу, что способствует искренним эмоциям и взаимодействию.

Мацуура подчеркивает, что данная концепция особенно полезна для портретной съемки, где важна передача чувств и настроения. Eye to Eye — это шаг к более человечному и эмоциональному искусству фотографии, который может изменить наше восприятие процесса создания изображений.

Сегодня слушаем Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna.

В последние недели интернет заполонил новый мем — «чиловый парень» (chill guy), представляющий собой собаку, созданную художником Филом Бэнксом в октябре 2023 года. Несмотря на то что персонаж появился относительно недавно, его популярность стремительно растет, и он стал символом спокойствия в мире, полном стресса и неопределенности.

«Чилового парня» помещают в различные стрессовые ситуации, от повседневных трудностей до экстраординарных вызовов. И в каждой из них он сохраняет невозмутимость и безразличие, что делает его идеальным олицетворением философии пофигизма. Этот мем стал настоящим отражением современного подхода к жизни, где многие стремятся находить баланс и не поддаваться панике даже в самых сложных обстоятельствах.

Пользователи социальных сетей активно делятся изображениями и видео с «чиловым парнем», добавляя к ним забавные подписи и комментарии. Мем стал не только источником юмора, но и напоминанием о важности умения оставаться спокойным в бурное время. Он вдохновляет людей принимать жизнь такой, какая она есть, и не терять уверенности даже перед лицом трудностей.



В последние годы коллекционные фигурки стали настоящим феноменом, привлекающим внимание как взрослых, так и детей. Эта фотоподборка представляет разнообразие уникальных фигурок, которые увлекают своей детализацией и художественным исполнением.

Увлекательного настроения!