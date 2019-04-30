В ночь на 1 мая «Дикая Мята» объявляет грандиозные скидки

Фото Татьяны Мордвиновой и Алексея Пирязева.

Цена будет действовать всего несколько часов — 30 апреля с 22.00 до 1 мая до 10.00. Акция проводится в честь Вальпургиевой ночи, она уже стала доброй традицией.

Ежегодно в этот день организаторы снижают цены на билеты, и тысячи поклонников «Дикой мяты» с радостью скупают их.

Напомним, что теперь у вас есть возможность приобрести билеты на Myslo-кассе всего в один клик, для этого необходимо открыть раздел Кассы/Фестивали.

Сам фестиваль пройдет с 28 по 30 июня 2019 в деревне Бунырево. Для Тульской области это будет уже пятый фестиваль и двенадцатый за всю историю его существования.

За три дня на фестивальной площадке пройдут 100 концертов звезд. В этом году cреди выступающих на «Дикой Мяте» уже заявлены Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», «Мумий Тролль», Дельфин, Баста, Faithless DJ Set, «Альянс», The Hatters, Нейромонах Феофан, Alai Oli, британцы Primal Scream и многие другие.