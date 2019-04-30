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В ночь на 1 мая «Дикая Мята» объявляет грандиозные скидки
Фото Татьяны Мордвиновой и Алексея Пирязева.

В ночь на 1 мая «Дикая Мята» объявляет грандиозные скидки

Билеты будут продаваться по специальной цене – 3 999 рублей.

Цена будет действовать всего несколько часов — 30 апреля с 22.00 до 1 мая до 10.00. Акция проводится в честь Вальпургиевой ночи, она уже стала доброй традицией.

Ежегодно в этот день организаторы снижают цены на билеты, и тысячи поклонников «Дикой мяты» с радостью скупают их.

Напомним, что теперь у вас есть возможность приобрести билеты на Myslo-кассе всего в один клик, для этого необходимо открыть раздел Кассы/Фестивали.

Сам фестиваль пройдет с 28 по 30 июня 2019 в деревне Бунырево. Для Тульской области это будет уже пятый фестиваль и двенадцатый за всю историю его существования.

За три дня на фестивальной площадке пройдут 100 концертов звезд. В этом году cреди выступающих на «Дикой Мяте» уже заявлены Борис Гребенщиков с группой «Аквариум», «Мумий Тролль», Дельфин, Баста, Faithless DJ Set, «Альянс», The Hatters, Нейромонах Феофан, Alai Oli, британцы Primal Scream и многие другие.

Сюжет: "Дикая мята-2019"
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Автор: Настя Якушина, сегодня, в 16:11 +1
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