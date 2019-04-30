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1 мая башни Тульского кремля будут открыты для посещения

1 мая башни Тульского кремля будут открыты для посещения

В 14.00 музей «Тульский кремль» проведет экскурсию по стенам крепости.

Экскурсионная группа сможет увидеть самую древнюю часть Тулы с высоты боевого хода. Также посетителей ждет интересный рассказ об архитектурных памятниках старой Тулы. На экскурсию допускаются участники старше 12 лет.

Приобрести билеты можно в кассе музея. Для взрослых стоимость билета –  250 р., для школьников, пенсионеров и студентов – 150 р. Подробности уточняйте по телефону (4872) 77-49-34.

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