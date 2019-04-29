В Туле ветерану Великой Отечественной войны Нине Обуховой вручили подарок от губернатора

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области на протяжении нескольких лет в преддверии 9 Мая проходит акция «Подарок фронтовику». От имени губернатора Алексея Дюмина все участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей получают поздравительные посылки, а также почтовые открытки с официальным поздравлением от главы региона.

Сегодня, 29 апреля, подарок получила 88-летняя тулячка Нина Гавриловна Обухова — ветеран Великой Отечественной войны. Посылку женщине вручили представители соцзащиты и волонтерской организации.

Ольга Чижова, начальник отдела социальной защиты населения по г. Туле:

– Нина Гавриловна, позвольте Вам вручить поздравительное письмо и посылку от имени нашего губернатора Алексея Геннадьевича Дюмина. Желаем вам здоровья, бодрости, активности. Вы являетесь примером для всех нас, для подрастающего поколения!

Нина Гавриловна призналась, что очень волнуется. Когда зачитывали поздравительное письмо, женщина не смогла сдержать слез:

– Спасибо большое! Простите меня, ребятки, я очень волнуюсь.

Нина Гавриловна Обухова более 15 лет является руководителем общественной организации «Дети и жертвы фашизма». Несмотря на свой возраст, женщина активно принимает участие во всех социально значимых мероприятиях, в патриотическом воспитании молодежи.

Нина Гавриловна — педагог по образованию, долгие годы работала в 17-й школе. Ее часто приглашают в центры образования, где она рассказывает школьникам, как в годы войны, будучи малолетним ребенком, находилась в концлагере. Большое интервью с женщиной читайте позже на Myslo.

Отметим, что до 8 мая каждый ветеран адресно получит посылку.