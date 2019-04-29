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В Туле открыт арт-объект, посвященный Светлой Пасхе
По информации пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле открыт арт-объект, посвященный Светлой Пасхе

29 апреля в Тульском кремле состоялось открытие и освящение арт-объекта «Светлая Пасха».

Такой подарок жителям и гостям региона в Святую седмицу сделал губернатор Алексей Дюмин.

Вопрос установки арт-объекта получил одобрение Митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, а также согласован инспекцией Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия и региональным Центром по охране памятников истории и культуры. По предложению духовенства фигура установлена рядом с алтарной частью на территории храмового комплекса Тульского кремля.

Композиция высотой 4 метра и диаметром 3 метра выполнена в технике фигурной резки по металлу и художественного литья.

Общий вес конструкции — 1,5 тонны. В ее основание заложен растительный орнамент в темно-коричневом цвете с нанесением золотой патины. Подставка украшена элементами холодной ковки.

Арт-объект оформлен в славянском стиле, с картинами пасхальной тематики и видами православных храмов и церквей. На нем есть изображение иконы «Воскресение Христово», а внутри расположен макет православного храма.

В день открытия Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий совершил чин освящения композиции.

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Арт-объект "Светлая Пасха", Фото: 1
Арт-объект "Светлая Пасха", Фото: 2
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