Тульские госавтоинспекторы оштрафовали 66 «тонированных» водителей

Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Туле с 5 по 17 апреля в рамках профилактического рейда уделяли особое внимание выявлению нарушений, связанных с управлением автомобилями, светопропускание стёкол которых не соответствует нормам.

За 12 дней полицейские привлекли к административной ответственности 66 водителей. За чрезмерно затемненные стёкла предусмотрен штраф на сумму 500 рублей. Также оштрафованный водитель обязан в течение десяти суток снять тонировку со стёкол. При повторном задержании сумма взыскания составит от 500 до 1000 рублей, также водителю может грозить до 15 суток ареста.

Такие рейды проводятся для обеспечения безопасности водителей и других участников дорожного движения. В темное время суток тонированные стёкла автомобиля ухудшают видимость – это может стать причиной ДТП. Полицейские призывают водителей привести стёкла своих машин в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Помните: когда вы на дороге, от ваших действий зависят жизни всех участников дорожного движения!