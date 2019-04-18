Фото Сергея Старикова
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии
Напомним, тротуар был поврежден во время порыва трубы, который произошел 11 марта этого года.
К редакции Myslo обратился пользователь портала под ником
GORODTULA1146. Он рассказал, что тротуар на ул. Хворостухина в Туле, который расположен у дороги от ул. Бондаренко до ул. Кирова, начал разрушаться.
«Тротуар уже начал сползать в овраг. Несколько колодцев проваливаются», – написал автор сообщения.
Корреспондент Myslo отправился на место проверить информацию и убедился, что тротуар действительно начал разрушаться в некоторых местах. После этого редакция обратилась за комментарием в городскую администрацию.
«Восстановительные работы будут проводиться подрядчиком, в рамках гарантийных обязательств. По данному вопросу запланировано совещание, на котором будут определены сроки и объемы работ», –
отметили в пресс-службе администрации города Тулы.
Напомним, тротуар был поврежден во время порыва трубы, который произошел 11 марта этого года. Вода вымыла несколько десятков тонн песка.
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