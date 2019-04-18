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Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии
Фото Сергея Старикова

Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии

Напомним, тротуар был поврежден во время порыва трубы, который произошел 11 марта этого года.

К редакции Myslo обратился пользователь портала под ником
GORODTULA1146. Он рассказал, что тротуар на ул. Хворостухина в Туле, который расположен у дороги от ул. Бондаренко до ул. Кирова, начал разрушаться.
 
«Тротуар уже начал сползать в овраг. Несколько колодцев проваливаются», – написал автор сообщения.
 

 
Корреспондент Myslo отправился на место проверить информацию и убедился, что тротуар действительно начал разрушаться в некоторых местах. После этого редакция обратилась за комментарием в городскую администрацию.
 
«Восстановительные работы будут проводиться подрядчиком, в рамках гарантийных обязательств. По данному вопросу запланировано совещание, на котором будут определены сроки и объемы работ», –
отметили в пресс-службе администрации города Тулы.
 
Напомним, тротуар был поврежден во время порыва трубы, который произошел 11 марта этого года. Вода вымыла несколько десятков тонн песка.
Галерея
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 1
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 2
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 3
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 4
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 5
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 6
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 7
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 8
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 9
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 10
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 11
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 12
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 13
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 14
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 15
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 16
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 17
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 18
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 19
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 20
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 21
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 22
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 23
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 24
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 25
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 26
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 27
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 28
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 29
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 30
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 31
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 32
Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии, Фото: 33
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:10 +1
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