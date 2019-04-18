Тротуар у новой дороги на ул. Хворостухина в Туле находится в ужасном состоянии

Фото Сергея Старикова

Напомним, тротуар был поврежден во время порыва трубы, который произошел 11 марта этого года.

К редакции Myslo обратился пользователь портала под ником

GORODTULA1146. Он рассказал, что тротуар на ул. Хворостухина в Туле, который расположен у дороги от ул. Бондаренко до ул. Кирова, начал разрушаться.

«Тротуар уже начал сползать в овраг. Несколько колодцев проваливаются», – написал автор сообщения.

Корреспондент Myslo отправился на место проверить информацию и убедился, что тротуар действительно начал разрушаться в некоторых местах. После этого редакция обратилась за комментарием в городскую администрацию.

«Восстановительные работы будут проводиться подрядчиком, в рамках гарантийных обязательств. По данному вопросу запланировано совещание, на котором будут определены сроки и объемы работ», –

отметили в пресс-службе администрации города Тулы.