Алексей Дюмин в 2018 году заработал более 6,5 млн рублей

Правительство Тульской области опубликовало сведения о доходах и собственности губернатора Алексея Дюмина за 2018 год. Согласно этим данным, Алексей Геннадьевич за год заработал 6695283,75 рублей. Напомним, в 2017 году доход тульского губернатора составил 5,6 млн рублей.

Его супруга, Ольга Дюмина, за 2018 год задекларировала сумму, в два раза превышающую доход мужа – 13877425,64 рублей (за 2017 год она заработала 9,7 млн рублей).

Список собственности Алексея Дюмина за год не изменился – губернатор по-прежнему владеет участком площадью 3127 квадратных метров, жилым домом почти на 153 квадрата, квартирой на 344 кв м, двумя машиноместами и баней, а также пользуется помещением площадью 60,7 квадратных метров. В гараже – Toyota Land Cruiser 2008 года выпуска.

Ольга Дюмина пользуется теми же объектами недвижимости, что и супруг. А вот автомобиль первая леди Тульской области обновила – вместо Land Rover 2013 года выпуска в декларации значится новенький Land Rover Range Rover Sport.