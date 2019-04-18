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Начинающих моделей приглашают на кастинг

Начинающих моделей приглашают на кастинг

Девочек и мальчиков от 4 до 16 лет приглашают для отбора на участие в проекте «Лучшая детская модель Тулы — 2019».

Модельное агентство Gold объявляет кастинг для всех, кто мечтает об успешной карьере модели. Конкурс «Лучшая детская модель Тулы — 2019 — это отборочный тур телепроекта «Топ-модель по-детски». Фестиваль детского модельного искусства пройдет в нашем городе уже в седьмой раз.

Попробовать свои силы приглашают начинающих и профессиональных моделей от 4 до 16 лет.  В программе подготовки для участников:

  • Конкурсная тематическая фотосессия и создание образа для каждой модели.
  • Участие в предпоказе ESTET FASHION WEEK новой коллекции известного столичного дизайнера.
  • Съемка в рекламе известного детского бренда.
  • Мастер-класс по фотопозированию, моделингу, имиджу.
  • Постановка выходов на финальное шоу (дефиле, сценическое движение, позирование).

Дети-модели получат возможность принять участие в Неделе высокой моды Mercedes-Benz Fashion Week, Moscow Fashion Week, Estet Fashion Week, публиковаться в глянцевых журналах Тулы и Москвы, выступать на престижных фэшн-марафонах, съемках для look-book всемирно известных детских брендов и многое другое.

Победители проекта представят тульский регион на съемках четвертого сезона международного телепроекта «Топ-модель по-детски». Подать заявку можно, заполнив анкету на сайте модельного агентства Gold. Подробности по тел. 8-903-840−41−33.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:45 0
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