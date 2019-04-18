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В центре Тулы столкнулись четыре автомобиля
Фото Алексея Пирязева.

В центре Тулы столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

18 апреля днем в Туле на пересечении улиц Гоголевской и Жуковского произошло массовое ДТП. По словам очевидца, «Газель» не пропустила автомобиль такси «Дэу Нексия» и столкнулась с ним. В свою очередь легковушка задела припаркованные «Лада Калину» и «Шкоду». Машины получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель такси. Все обстоятельства происшествия выясняются.

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Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 1
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 2
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 3
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 4
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 5
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 6
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 7
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 8
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 9
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Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 11
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 12
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 13
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 14
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 15
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 16
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 17
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 18
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 19
Массовое ДТП в центре Тулы, Фото: 20
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:36 +2
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