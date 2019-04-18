В центре Тулы столкнулись четыре автомобиля

Фото Алексея Пирязева.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

18 апреля днем в Туле на пересечении улиц Гоголевской и Жуковского произошло массовое ДТП. По словам очевидца, «Газель» не пропустила автомобиль такси «Дэу Нексия» и столкнулась с ним. В свою очередь легковушка задела припаркованные «Лада Калину» и «Шкоду». Машины получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, в аварии пострадал водитель такси. Все обстоятельства происшествия выясняются.