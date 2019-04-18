В Тульской области появился прокат технических средств реабилитации

Фото Юлии Александровой.

Тульская область оказалась в числе регионов, в которых стартовал пилотный проект «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».

Людмила Горнева – В прошлом году я попала в ДТП – меня сбила машина, получила двойной осколочный перелом берцовой кости. Лечение было долгим и мучительным, четыре месяца пробыла со спице-стержневым аппаратом Илизарова, но кость не срасталась, – рассказывает Людмила Горнева, жительница Щекино. – Потом было пять операций в течение полугода. И всё это время я лежала, а когда начала вставать, оказалось, что за это время мышцы атрофировались, ходить стало тяжело. Родственники мне купили костыли, но передвигаться с ними было неудобно – не хватало сил, один костыль отлетал, а нагнуться за ним я не могла. Тогда задумалась о ходунках. Но реабилитация – это очень затратное мероприятие, поэтому на медицинское оборудование уже не было денег. Да и покупать их на время реабилитации, а что потом с ними делать? Поэтому начала искать способ взять ходунки напрокат. Спрашивала у друзей и знакомых, но ни у кого не оказалось ходунков. Тогда позвонила в наш Центр социального обслуживания №3, и оказалось, что у них можно взять ходунки в аренду. При этом стоимость более чем демократичная: в месяц – 120 рублей.

Выдавать напрокат технические средства реабилитации Центр начал с января 2019 года.

Заместитель директора Центра социального обслуживания №3 Людмила Кулешова:

Людмила Кулешова – Сейчас в наличии 20 наименований различных средств реабилитации (всего 84 единицы необходимого оборудования). Наибольшей популярностью пользуются кресла-коляски, ходунки, трости, также есть ванны для мытья. На данный момент пунктом проката воспользовались 60 граждан, среди них 43 инвалида, 22 пенсионера и пять граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации (например, получили травмы в результате ДТП). Услуга по прокату носит заявительный характер: человек приходит с паспортом и медицинскими документами и пишет заявление на предоставление технического средства реабилитации. Также может написать заявление и законный представитель человека, нуждающегося в реабилитации, если тот сам не может приехать в наш Центр. Мы обязательно даем инструкции и консультируем, как пользоваться ТС.

Но прокат ТС для реабилитации – это не единственная услуга, которую оказывает Центр социального обслуживания №3.

При поддержке губернатора Алексея Дюмина Тульская область оказалась в числе шести регионов, в которых стартовал пилотный проект «Система долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Проект является частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Его задача – создать эффективную СДУ в масштабах всего региона, рассчитан проект на три года.

В связи с этим в регионе на базе Комплексного центра социального обслуживания создан Единый центр координации системы долговременного ухода, который является отдельным структурным подразделением центра.

Система долговременного ухода позволяет пенсионерам, инвалидам и всем тем, кому необходим комплексный уход, получить квалифицированную помощь и пройти курс реабилитации. Длиться он может от 21 дня до полугода в зависимости от состояния пациента.

Чтобы попасть в такой Центр, нужно всего лишь самостоятельно подать заявку.

СДУ включает в себя комплексную программу поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. В таких центрах граждане могут пройти курс восстанавливающих физиотерапевтических процедур, пообщаться с психологом и т.д.

Есть палаты как для дневного, так и для круглосуточного пребывания пациентов.

Помещения, в том числе и санузлы, оборудованы для удобства маломобильных групп населения.

На восстановление после тяжелой травмы у Людмилы ушел год и три месяца. Благодаря пункту проката ТСР, а также курсу комплексной реабилитации в Центре социального обслуживания она скоро сможет вернуться к обычной жизни.

Что же касается пунктов проката ТРС, то всего в регионе их девять.

Все они работают на базе Центра социального обслуживания населения Тульской области, в их распоряжении 692 единицы ТРС, и «парк» ТРС постоянно пополняется.

Адреса

ГУ ТО «КЦСОН № 1» – г.Тула, ул. Пузакова, д. 36

ГУ ТО «КЦСОН № 2» – г. Алексин, ул. Пионерская, д. 2

ГУ ТО «КЦСОН № 3» – г. Богородицк, ул. Пролетарская, д. 41

ГУ ТО «КЦСОН № 4» – г. Ефремов, ул. Строителей, д. 41-а

ГУ ТО «КЦСОН № 5» – г. Киреевск, ул. Комарова, д. 17

ГУ ТО «КЦСОН № 6» – г. Узловая, ул. Гагарина, д. 16

ГУ ТО «ЦСО № 1» – г. Новомосковск, ул. Коммунистическая, д.3

ГУ ТО «ЦСО № 2» – г. Суворов, ул. Грибоедова, д. 17

ГУ ТО «ЦСО № 3» – г. Щёкино, ул. Л. Толстого, д. 2-а