В Тульской области появился прокат технических средств реабилитации
Тульская область оказалась в числе регионов, в которых стартовал пилотный проект «Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».
Людмила Горнева
– В прошлом году я попала в ДТП – меня сбила машина, получила двойной осколочный перелом берцовой кости. Лечение было долгим и мучительным, четыре месяца пробыла со спице-стержневым аппаратом Илизарова, но кость не срасталась, – рассказывает Людмила Горнева, жительница Щекино. – Потом было пять операций в течение полугода. И всё это время я лежала, а когда начала вставать, оказалось, что за это время мышцы атрофировались, ходить стало тяжело. Родственники мне купили костыли, но передвигаться с ними было неудобно – не хватало сил, один костыль отлетал, а нагнуться за ним я не могла. Тогда задумалась о ходунках. Но реабилитация – это очень затратное мероприятие, поэтому на медицинское оборудование уже не было денег. Да и покупать их на время реабилитации, а что потом с ними делать? Поэтому начала искать способ взять ходунки напрокат. Спрашивала у друзей и знакомых, но ни у кого не оказалось ходунков. Тогда позвонила в наш Центр социального обслуживания №3, и оказалось, что у них можно взять ходунки в аренду. При этом стоимость более чем демократичная: в месяц – 120 рублей.
Выдавать напрокат технические средства реабилитации Центр начал с января 2019 года.
Заместитель директора Центра социального обслуживания №3 Людмила Кулешова:
Людмила Кулешова
– Сейчас в наличии 20 наименований различных средств реабилитации (всего 84 единицы необходимого оборудования). Наибольшей популярностью пользуются кресла-коляски, ходунки, трости, также есть ванны для мытья. На данный момент пунктом проката воспользовались 60 граждан, среди них 43 инвалида, 22 пенсионера и пять граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации (например, получили травмы в результате ДТП). Услуга по прокату носит заявительный характер: человек приходит с паспортом и медицинскими документами и пишет заявление на предоставление технического средства реабилитации. Также может написать заявление и законный представитель человека, нуждающегося в реабилитации, если тот сам не может приехать в наш Центр. Мы обязательно даем инструкции и консультируем, как пользоваться ТС.
Но прокат ТС для реабилитации – это не единственная услуга, которую оказывает Центр социального обслуживания №3.
При поддержке губернатора Алексея Дюмина Тульская область оказалась в числе шести регионов, в которых стартовал пилотный проект «Система долговременного ухода (СДУ) за гражданами пожилого возраста и инвалидами». Проект является частью федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Его задача – создать эффективную СДУ в масштабах всего региона, рассчитан проект на три года.
В связи с этим в регионе на базе Комплексного центра социального обслуживания создан Единый центр координации системы долговременного ухода, который является отдельным структурным подразделением центра.
Система долговременного ухода позволяет пенсионерам, инвалидам и всем тем, кому необходим комплексный уход, получить квалифицированную помощь и пройти курс реабилитации. Длиться он может от 21 дня до полугода в зависимости от состояния пациента.
Чтобы попасть в такой Центр, нужно всего лишь самостоятельно подать заявку.
СДУ включает в себя комплексную программу поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, частично или полностью утративших способность самообслуживания. В таких центрах граждане могут пройти курс восстанавливающих физиотерапевтических процедур, пообщаться с психологом и т.д.
Есть палаты как для дневного, так и для круглосуточного пребывания пациентов.
Помещения, в том числе и санузлы, оборудованы для удобства маломобильных групп населения.
На восстановление после тяжелой травмы у Людмилы ушел год и три месяца. Благодаря пункту проката ТСР, а также курсу комплексной реабилитации в Центре социального обслуживания она скоро сможет вернуться к обычной жизни.
Что же касается пунктов проката ТРС, то всего в регионе их девять.
Все они работают на базе Центра социального обслуживания населения Тульской области, в их распоряжении 692 единицы ТРС, и «парк» ТРС постоянно пополняется.