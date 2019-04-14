В Тульской области впервые в мире православный храм возведут на криптовалюту
В поселке Заокский заложат храм Святой Блаженной Матроны Московской.
Строительство храма Святой Блаженной Матроны Московской в Заокском планировалось давно. 2 мая 2019 года в поселке торжественно заложат первый камень будущей стройки.
По проекту храм будет выглядеть так:
Новая церковь будет воздвигнута рядом с уже существующим храмом Архистратига Михаила.
Особенность в том, что впервые в мире пожертвования на строительство православного храма собирают не только наличными и банковскими переводами, но и в криптовалюте.
Часть необходимой суммы уже собрана.
Другие статьи по темам
Место