В Тульской области впервые в мире православный храм возведут на криптовалюту

Строительство храма Святой Блаженной Матроны Московской в Заокском планировалось давно. 2 мая 2019 года в поселке торжественно заложат первый камень будущей стройки.

По проекту храм будет выглядеть так:

Новая церковь будет воздвигнута рядом с уже существующим храмом Архистратига Михаила.

Особенность в том, что впервые в мире пожертвования на строительство православного храма собирают не только наличными и банковскими переводами, но и в криптовалюте.

Часть необходимой суммы уже собрана.