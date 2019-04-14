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В Тульской области впервые в мире православный храм возведут на криптовалюту

В Тульской области впервые в мире православный храм возведут на криптовалюту

В поселке Заокский заложат храм Святой Блаженной Матроны Московской.

Строительство храма Святой Блаженной Матроны Московской в Заокском планировалось давно. 2 мая 2019 года в поселке торжественно заложат первый камень будущей стройки.

По проекту храм будет выглядеть так:

Новая церковь будет воздвигнута рядом с уже существующим храмом Архистратига Михаила.

Особенность в том, что впервые в мире пожертвования на строительство православного храма собирают не только наличными и банковскими переводами, но и в криптовалюте.

Часть необходимой суммы уже собрана.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:43 −2
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