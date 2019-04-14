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На улице Сойфера в Туле откопали старинный деревянный водопровод

На улице Сойфера в Туле откопали старинный деревянный водопровод

Историческая находка, по некоторым данным, хранится сейчас в «Тулагорводоканале».

По фото сложно догадаться, что это не просто ствол дерева, а старинный водопровод. О находке в редакцию Myslo сообщил наш читатель palivac.
 
- Эту трубу на днях откопала бригада рабочих в районе улицы Сойфера. Выезжали на объект и выкопали, а потом «подарили» водоканалу, — рассказал туляк. — Труба — это просверленный ствол дерева. Скорее всего, XVIII или XIX век. Несмотря на почтенный возраст, дерево прекрасно сохранилось! Современные трубы столько не живут. Может стоит вернуться к прадедовским технологиям? :-)
 
Сейчас артефакт находится на территории «Тулагорводоканала». Работники его охотно фотографируют.
 

 
Хорошо бы сберечь эту находку и передать в музей!
 
Первый тульский водопровод начал функционировать в 1894 году. Но, судя по находкам, локальные водопроводы в Туле существовали и  раньше.
 
Похожую находку много лет назад строители сделали на ул. Оборонной. Когда рыли котлован на территории бывшей усадьбы купцов Васильевых (Оборонная, 25). Там также был обнаружен большой ствол дерева с отверстием внутри. Диаметр отверстия составлял 20 сантиметров. Прибывший на место тульский археолог Роман Клянин определил, что дерево — это остатки старинного водопровода: бревно с продольным сквозным отверстием на всю длину.
 
был случай
Десять лет назад в Великом Новгороде был найден клад. В историческом центре Великого Новгорода археологами были обнаружены 25 новгородок — монет XV века. Однако открытие оказалось «двойным»: клад был спрятан, как вы уже догадались, в в деревянном водопроводе XII века. Новгородский водовод сохранился в отличном состоянии. Археологи сообщили, что это и есть первый российский водопровод, представляющий собой накрытый дощечками деревянный желоб.
 

Историки говорят: наряду с деревянными желобами уже в XIII веке появились водопроводные трубы, тоже деревянные. Их делали из цельных стволов дерева. Ствол разрубали на две половины, вычищали сердцевину, потом половинки вновь соединяли и скрепляли.
 
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:43 +2
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