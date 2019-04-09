новости
новости
Регистрация
Захват или добровольный выбор? Две управляющие компании в Туле делят новостройку

Захват или добровольный выбор? Две управляющие компании в Туле делят новостройку

Жители надеются, что прокуратура Тульской области проведет проверку по данным фактам.

Вопрос о том, какая компания управляет домом № 17 на улице Хворостухина в Туле, возник еще зимой. Жителей вполне устраивала работа ООО «Развитие Сервис», но неожиданно для себя они узнали, что их дом оказался в управлении другой УК.

Утром 11 марта на подъездах обнаружили на подъезде объявление, что их дом с начала месяца обслуживает… ООО «УК «ТОКТО».

Какой бы ни была претензия к любой управляющей компании, она решается либо жалобами, письмами, претензиями, либо кардинально — просто сменой одних жилищников на других. Жители новостройки решили, что быстрее и проще будет провести собрание, еще раз выбрать предыдущую и закрыть на этом тему.

Провели собрание, решили, что их домом снова будет управлять «Развитие Сервис», и отдали документы в ГЖИ Тульской области на проверку. «За» свою прежнюю УК, по словам жильцов, проголосовали 58,7% собственников.

– Когда произошла смена УК? Жители дома не понимают, ведь накануне было собрание с теперь уже бывшей УК — ООО «Развитие Сервис» и представителей другой компании не было, собственно, как и разговоров о том, что грядут перемены. На данный момент представители жильцов запрашивают протоколы собрания на основании которого произошла смена УК на «ТОКТО», — написали жители дома в блоге «Народный журналист» на Myslo.

Возмущенные жители обратились в ГЖИ Тульской области за разъяснениями. Им сообщили, что на основании поданных в ведомство протокола собрания и подписей жителей с 1 марта домом действительно управляет УК «ТОКТО».

 

Старший по дому попросил ознакомиться с этими подписями жителей в протоколе собрания. Однако до сих пор почему-то не получил копий протоколов.

Пока только известно, что согласно предоставленным УК «ТОКТО» протоколов, ее поддержали якобы 54% собственников. Только увидев протоколы, жители смогут продолжить бороться за свои права и обращаться в правоохранительные органы.

 

Редакция Myslo также отправила официальный запрос в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. Руководитель ГЖИ Леонид Ивченко лишь подтвердил информацию о неоднократной смене управляющих компаний в доме №17:

– Многоквартирный дом № 17 по ул. Хворостухина ранее находились в управлении ООО «Развитие-Сервис» (по договору с застройщиком). В Инспекцию заявление о внесении изменений в реестр лицензий в отношении данных домов от ООО «Развитие-Сервис» не поступало (до 2019 года), то есть сведения в реестре отсутствовали.

9 января 2019 года в адрес Инспекции поступило заявление о внесении изменений в реестр лицензий от ООО «УК ТОКТО» с приложением протокола общего собрания собственников дома № 17 по ул. Хворостухина. Документы приняты Инспекцией, рассмотрены в установленные сроки. 5 февраля Инспекцией принято решение о внесении изменений в реестр лицензий с 1 марта.

12 марта в адрес Инспекции поступило заявление о внесении изменений в реестр лицензий от ООО «Развитие-Сервис» с приложением протокола общего собрания собственников дома № 17 по ул. Хворостухина. В настоящее время документы на рассмотрении.

Также в ГЖИ напомнили:

В случае если собственники не принимали решения о выборе УК, а протокол поступил в адрес Инспекции, им необходимо обратиться в Инспекцию за получением копии документов общего собрания и последующего направления заявления в правоохранительные органы. Также собственникам необходимо обратиться в суд с заявлением о признании решений собственников не действительными. Кроме того, жители могут провести общее собрание, подтвердив свое решение о том, что их дом должен управляться данной УК.

Руководитель ведомства также подчеркнул, что в адрес Инспекции можно направить обращение по вопросу фальсификации протоколов общих собраний собственников.

«В таких случаях Инспекцией материалы направляются в органы внутренних дел для проведения проверки информации о подделке», — заключил Леонид Ивченко.

Однако информации о том, что Тульская жилищная инспекция направила обращение в правоохранительные органы, в ответе не содержится.

В ГЖИ Тульской области жителей заверили, что с 1 апреля домом № 17 будет вновь управлять ООО «Развитие-Сервис». Но не случилось. Жители надеются, что с 1 мая вопрос все же решится.

Самое главное: не повторится ли такая ситуация?

Жители надеются, что прокуратура Тульской области проведет проверку по данным фактам.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:10 +3
Другие статьи по темам
Событие
смена управляющей компании
Место
Тула
Прочее
прокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки назвали размер зарплаты для достойной жизни
Туляки назвали размер зарплаты для достойной жизни
В Тульской области цистерна протаранила «Приору»
В Тульской области цистерна протаранила «Приору»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.