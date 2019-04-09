Захват или добровольный выбор? Две управляющие компании в Туле делят новостройку

Вопрос о том, какая компания управляет домом № 17 на улице Хворостухина в Туле, возник еще зимой. Жителей вполне устраивала работа ООО «Развитие Сервис», но неожиданно для себя они узнали, что их дом оказался в управлении другой УК.

Утром 11 марта на подъездах обнаружили на подъезде объявление, что их дом с начала месяца обслуживает… ООО «УК «ТОКТО».

Какой бы ни была претензия к любой управляющей компании, она решается либо жалобами, письмами, претензиями, либо кардинально — просто сменой одних жилищников на других. Жители новостройки решили, что быстрее и проще будет провести собрание, еще раз выбрать предыдущую и закрыть на этом тему.

Провели собрание, решили, что их домом снова будет управлять «Развитие Сервис», и отдали документы в ГЖИ Тульской области на проверку. «За» свою прежнюю УК, по словам жильцов, проголосовали 58,7% собственников.

– Когда произошла смена УК? Жители дома не понимают, ведь накануне было собрание с теперь уже бывшей УК — ООО «Развитие Сервис» и представителей другой компании не было, собственно, как и разговоров о том, что грядут перемены. На данный момент представители жильцов запрашивают протоколы собрания на основании которого произошла смена УК на «ТОКТО», — написали жители дома в блоге «Народный журналист» на Myslo.

Возмущенные жители обратились в ГЖИ Тульской области за разъяснениями. Им сообщили, что на основании поданных в ведомство протокола собрания и подписей жителей с 1 марта домом действительно управляет УК «ТОКТО».

Старший по дому попросил ознакомиться с этими подписями жителей в протоколе собрания. Однако до сих пор почему-то не получил копий протоколов.

Пока только известно, что согласно предоставленным УК «ТОКТО» протоколов, ее поддержали якобы 54% собственников. Только увидев протоколы, жители смогут продолжить бороться за свои права и обращаться в правоохранительные органы.

Редакция Myslo также отправила официальный запрос в Государственную жилищную инспекцию Тульской области. Руководитель ГЖИ Леонид Ивченко лишь подтвердил информацию о неоднократной смене управляющих компаний в доме №17:

– Многоквартирный дом № 17 по ул. Хворостухина ранее находились в управлении ООО «Развитие-Сервис» (по договору с застройщиком). В Инспекцию заявление о внесении изменений в реестр лицензий в отношении данных домов от ООО «Развитие-Сервис» не поступало (до 2019 года), то есть сведения в реестре отсутствовали. 9 января 2019 года в адрес Инспекции поступило заявление о внесении изменений в реестр лицензий от ООО «УК ТОКТО» с приложением протокола общего собрания собственников дома № 17 по ул. Хворостухина. Документы приняты Инспекцией, рассмотрены в установленные сроки. 5 февраля Инспекцией принято решение о внесении изменений в реестр лицензий с 1 марта. 12 марта в адрес Инспекции поступило заявление о внесении изменений в реестр лицензий от ООО «Развитие-Сервис» с приложением протокола общего собрания собственников дома № 17 по ул. Хворостухина. В настоящее время документы на рассмотрении. Также в ГЖИ напомнили: В случае если собственники не принимали решения о выборе УК, а протокол поступил в адрес Инспекции, им необходимо обратиться в Инспекцию за получением копии документов общего собрания и последующего направления заявления в правоохранительные органы. Также собственникам необходимо обратиться в суд с заявлением о признании решений собственников не действительными. Кроме того, жители могут провести общее собрание, подтвердив свое решение о том, что их дом должен управляться данной УК. Руководитель ведомства также подчеркнул, что в адрес Инспекции можно направить обращение по вопросу фальсификации протоколов общих собраний собственников. «В таких случаях Инспекцией материалы направляются в органы внутренних дел для проведения проверки информации о подделке», — заключил Леонид Ивченко.

Однако информации о том, что Тульская жилищная инспекция направила обращение в правоохранительные органы, в ответе не содержится.

В ГЖИ Тульской области жителей заверили, что с 1 апреля домом № 17 будет вновь управлять ООО «Развитие-Сервис». Но не случилось. Жители надеются, что с 1 мая вопрос все же решится.

Самое главное: не повторится ли такая ситуация?