Туляки назвали размер зарплаты для достойной жизни

Фото из архива Myslo.

В среднем, для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. В Туле называли цифру в 69 тысяч.

Финансовый университет при Правительстве РФ оценил размер заработной платы, достаточной по мнению населения для «нормальной», «достойной» жизни.

Жителям 78 городов России, в том числе и Тулы, задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?».

Как показало исследование, в среднем для достойной жизни россиянам в месяц нужен доход в пределах 66 тысяч рублей. Москвичам хотелось бы зарплату не менее чем в 100 тысяч, а жителям Санкт-Петербурга — 91 тысячу. Читинцам, к примеру, для достойной жизни хватило бы и «полтинника»: они назвали самую скромную из опрошенных сумму в 50 тысяч рублей.

Туляки хотят зарабатывать 69 тысяч, чтобы безбедно жить. Это выше среднего значения «хотелок» из других городов. Среднее же значение составило 65,9 тыс. рублей.

Алексей Зубец, проректор Финансового университета при Правительстве РФ , доктор экономических наук, комментирует:

Алексей Зубец - Самые высокие средние значения желаемой зарплаты отмечены не только в Питере и Москве, но и в близких к столице городах-спутниках — Химках, Балашихе и Подольске. Самые скромные запросы у жителей Барнаула и Якутска — по 55 тысяч рублей в месяц, Улан-Удэ — 54 тысячи, Читы — 50 тысяч.

В то же время 24% россиян, проживающих в крупных и средних городах, говорят о том, что уже добились достойного уровня дохода. 19% планируют приблизиться к нему в ближайшие пять лет, а 48% утверждают, что никогда его не достигнут.

Самая значительная доля участников исследования, которые утверждают, что уже добились высокого уровня благополучия, отмечена в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе. В Туле же из числа опрошенных уже добились достойного уровня зарплаты 23%. Больше всего тех, кто уверен, что добьется достойного уровня дохода в ближайшие 5 лет, проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.

В ходе исследования также был определен набор основных благ, составляющих стандарт качества жизни. Это наличие собственного дома или квартиры, автомобиля, возможность получать хорошее лечение и обучение, полноценное питание, в том числе в кафе и ресторанах, занятия спортом или любимым делом, посещение театров, выставок, интересная работа, дающая простор для творчества, путешествия по своей стране и за границу.

Полностью посмотреть исследование можно здесь.

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