В Тульской области цистерна протаранила «Приору»

Фото Дениса Ворсобина.

Сегодня, 10 апреля, утром на 161 км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» в Веневском районе столкнулись «Лада Приора» и цистерна. Как сообщил Myslo очевидец, по предварительным данным, фура не уступила дорогу легковушке.

- Предположительно, виноват грузовик с цистерной, водитель которого рассчитывал проскочить перед легковым автомобилем. Тормозной путь был больше 40 метров, — рассказал очевидец.

По его словам, в «Приоре» находились дети, при этом детских кресел в авто не было.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в аварии пострадали три человека, среди которых один ребенок. Более подробная информация уточняется.