Фото Дениса Ворсобина.
В Тульской области цистерна протаранила «Приору»
Авария произошла в Веневском районе.
Сегодня, 10 апреля, утром на 161 км автодороги «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» в Веневском районе столкнулись «Лада Приора» и цистерна. Как сообщил Myslo очевидец, по предварительным данным, фура не уступила дорогу легковушке.
- Предположительно, виноват грузовик с цистерной, водитель которого рассчитывал проскочить перед легковым автомобилем. Тормозной путь был больше 40 метров, — рассказал очевидец.
По его словам, в «Приоре» находились дети, при этом детских кресел в авто не было.
В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что в аварии пострадали три человека, среди которых один ребенок. Более подробная информация уточняется.
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