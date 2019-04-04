Губернатор о возможной стройке в частном секторе на улице Мира в Туле: «Это выглядит странно»

Накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин впервые провел «Час контроля» в новом формате. В ходе работы он рассмотрел обращения граждан с участием заявителей и руководителей органов исполнительной власти региона.

В частности, он поднял вопрос возможного строительства многоэтажного жилого дома в частном секторе в районе улицы Мира. Напомним, Myslo на своих страницах первым поднял эту тему по обращению жителей.

«Поступают обращения жителей, которые не согласны с точечной застройкой, нарушающей исторически сложившийся облик их квартала. В зоне малоэтажной застройки и домов средней этажности в районе улиц Мира, Оружейная, Болдина, Белкина, планируется возвести 9-этажный дом. Это выглядит странно. Город должен развиваться гармонично, без ухудшения условий проживания граждан», — отметил глава региона.

Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять данный вопрос на контроль и рассмотреть его на заседании Градостроительного совета.

Как ранее сообщал Myslo, 23 марта в Броневом переулке Тулы группа возмущенных местных жителей провела собрание . Они узнали, что территорию площадью 28 соток рядом с пересечением ул. Мира и ул. Оружейной, выкупил застройщик и по-тихому перевел ее из категории земель под малоэтажное строительство Ж-2 в категорию многоэтажной застройки Ж-4. Туляки волнуются, что среди частного сектора вырастет многоэтажка. Они написали обращение к главе региона, которого она попросили лично вмешаться в ситуацию и не допустить точечной застройки в частном секторе.

Жители требуют разобраться:

на каком основании изменено назначение земельных участков,

кто разрешил такие действия без учета мнения жителей.

Отметим, что речь идет о довольно большом микрорайоне частной застройки, ограниченной улицами Оружейная, Мира, Болдина и Славянским сквером. Эта территория относится к зоне Ж-2 — зоне застройки малоэтажными домами. Почти все участки этого микрорайона имеют статус разрешенного использования под ИЖС. Соседние территории относятся либо тоже к зоне Ж-2, либо к Ж-3 — зоне застройки среднеэтажными жилыми домами.

Как выяснилось, еще 31 января 2018 года решением Тульской гордумы № 47/1154 земельный участок с кадастровым номером 71:30:040205:1744 переведен в зону Ж-4 — под строительство многоэтажного дома. Решение гордумы подписано мэром Тулы Юрием Цкипури и уже вступило в силу.

по ссылке. О том, как ловко можно «зарыть» информацию о публичных слушаниях на сайтах госорганов, понятно написано на Myslo в блоге «Народный журналист» —

В последнее время этот квартал довольно часто становился «героем» наших публикаций. Причем, чаще всего мы почему-то писали о пожарах.

Так, прошлым летом здесь загорелся заброшенный коттедж, в котором раньше находился магазин «Виват».

6 февраля на ул. Оружейной, 4 на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка.

17 февраля сгорел и сам дом.

Сейчас все это снесено.