Губернатор о возможной стройке в частном секторе на улице Мира в Туле: «Это выглядит странно»
Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять данный вопрос на контроль.
Накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин впервые провел «Час контроля» в новом формате. В ходе работы он рассмотрел обращения граждан с участием заявителей и руководителей органов исполнительной власти региона.
В частности, он поднял вопрос возможного строительства многоэтажного жилого дома в частном секторе в районе улицы Мира. Напомним, Myslo на своих страницах первым поднял эту тему по обращению жителей.
«Поступают обращения жителей, которые не согласны с точечной застройкой, нарушающей исторически сложившийся облик их квартала. В зоне малоэтажной застройки и домов средней этажности в районе улиц Мира, Оружейная, Болдина, Белкина, планируется возвести 9-этажный дом. Это выглядит странно. Город должен развиваться гармонично, без ухудшения условий проживания граждан», — отметил глава региона.
Алексей Дюмин поручил своему первому заместителю — председателю правительства Тульской области Валерию Шерину взять данный вопрос на контроль и рассмотреть его на заседании Градостроительного совета.
- на каком основании изменено назначение земельных участков,
- кто разрешил такие действия без учета мнения жителей.
В последнее время этот квартал довольно часто становился «героем» наших публикаций. Причем, чаще всего мы почему-то писали о пожарах.
Так, прошлым летом здесь загорелся заброшенный коттедж, в котором раньше находился магазин «Виват».
6 февраля на ул. Оружейной, 4 на территории нежилого домовладения загорелась хозпостройка.
17 февраля сгорел и сам дом.
Сейчас все это снесено.