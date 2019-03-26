На улице Мира в Туле планируется точечная застройка?

Фото и видео Сергея Старикова.

В субботу, 23 марта, в Броневом переулке Тулы группа возмущенных местных жителей провела собрание. Они узнали, что территорию площадью 28 соток, которая находится рядом с пересечением ул. Мира и ул. Оружейной, выкупил застройщик и по-тихому перевел ее из категории земель под малоэтажное строительство Ж-2 в категорию многоэтажной застройки Ж-4. Туляки волнуются, что среди частного сектора вырастет многоэтажка, ведь земля находится в довольно привлекательном месте.

Представитель инициативной группы Сергей Калачев:

Сергей Калачев. – Против застройки высказались все жители нашего микрорайона. Мы написали жалобу губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, и все пришедшие на собрание подписались под этой жалобой.

Жители требуют разобраться, на каком основании изменено назначение земельных участков, кто разрешил такие действия без учета мнения жителей, и просят губернатора лично вмешаться в ситуацию и не допустить точечной застройки в частном секторе.

Уточним, что речь идет о довольно большом микрорайоне частной застройки, ограниченной улицами Оружейная, Мира, Болдина и Славянским сквером. Эта территория относится к зоне Ж-2 – зоне застройки малоэтажными домами. Почти все участки этого микрорайона имеют статус разрешенного использования под ИЖС. Соседние территории относятся либо тоже к зоне Ж-2, либо к Ж-3 – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами.

Как удалось выяснить инициативной группе, 31 января 2018 года решением Тульской гордумы №47/1154 земельный участок с кадастровым номером 71:30:040205:1744 переведен в зону Ж-4 – под строительство многоэтажного дома.

Решение гордумы подписано мэром Тулы Юрием Цкипури и уже вступило в силу.

На собрание жителей пришел представитель собственника скандального участка Алексей Ребров. Он заявил, что причин для беспокойства нет: высотку здесь строить не планируют – на ул. Мира дома будут не выше 5-7 этажа, а в районе Броневого переулка – не более трех. Но на вопрос, зачем тогда участок переводился в зону, которая предусматривает высотную застройку, он не ответил. По словам Алексея Реброва, на данный момент разрабатывается план застройки квартала в рамках принятой городом программы. Эскизы будут разработаны через 2-3 недели, и их обязательно доведут до жителей.

Кроме того, на собрании присутствовал замглавы городской администрации – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин. Он пояснил, что за разрешением на строительство и утверждение проекта-планировки собственник участка пока не обращался. Кроме того, он напомнил, что проект планировки обязательно должен проходить публичные слушания.

Алексей Сорокин – Жители будут извещены о них дополнительно. Индивидуально со старшими по улицам поработаем, учтем ваши пожелания. Перевод в Ж-4 я комментировать не буду – это решение Тульской гордумы.

Но Алексей Сорокин лукавил. Во-первых, на момент проведения собрания публичные слушания по кварталу уже были назначены постановлением главы города Юрием Цкипури №36-п от 21.03.2019 и опубликованы на сайте правовой информации . Они должны пройти 14 мая 2019 года в 18.00 по адресу Тула, пр. Ленина, 20.

Во-вторых, экспозиция проекта уже проходит в здании Привокзального теруправления, а консультации по проекту проводятся каждую среду и пятницу с 15.00 до 17.00.

Жители этого квартала считают, что перевод земельного участка в зону многоэтажной застройки незаконный, нарушает принципы градостроительной деятельности, гражданские права и ухудшает благоприятные условия жизни.

Подписавшиеся просят губернатора Тульской области Алексея Дюмина наказать виновных в сложившейся ситуации лиц и не допустить строительство многоэтажек.