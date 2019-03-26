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На улице Мира в Туле планируется точечная застройка?
Фото и видео Сергея Старикова.

На улице Мира в Туле планируется точечная застройка?

Жители написали обращение к главе региона с просьбой разобраться в ситуации.

В субботу, 23 марта, в Броневом переулке Тулы группа возмущенных местных жителей провела собрание. Они узнали, что территорию площадью 28 соток, которая находится рядом с пересечением ул. Мира и ул. Оружейной, выкупил застройщик и по-тихому перевел ее из категории земель под малоэтажное строительство Ж-2 в категорию многоэтажной застройки Ж-4. Туляки волнуются, что среди частного сектора вырастет многоэтажка, ведь земля находится в довольно привлекательном месте.
 
Представитель инициативной группы Сергей Калачев: 
 

Сергей Калачев.

– Против застройки высказались все жители нашего микрорайона. Мы написали жалобу губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину, и все пришедшие на собрание подписались под этой жалобой. 

Жители требуют разобраться, на каком основании изменено назначение земельных участков, кто разрешил такие действия без учета мнения жителей, и просят губернатора лично вмешаться в ситуацию и не допустить точечной застройки в частном секторе. 
 
Уточним, что речь идет о довольно большом микрорайоне частной застройки, ограниченной улицами Оружейная, Мира, Болдина и Славянским сквером. Эта территория относится к зоне Ж-2 – зоне застройки малоэтажными домами. Почти все участки этого микрорайона имеют статус разрешенного использования под ИЖС. Соседние территории относятся либо тоже к зоне Ж-2, либо к Ж-3 – зоне застройки среднеэтажными жилыми домами. 
 
Как удалось выяснить инициативной группе, 31 января 2018 года решением Тульской гордумы №47/1154 земельный участок с кадастровым номером 71:30:040205:1744 переведен в зону Ж-4 – под строительство многоэтажного дома.
Решение гордумы подписано мэром Тулы Юрием Цкипури и уже вступило в силу. 
На собрание жителей пришел представитель собственника скандального участка Алексей Ребров. Он заявил, что причин для беспокойства нет: высотку здесь строить не планируют – на ул. Мира дома будут не выше 5-7 этажа, а в районе Броневого переулка – не более трех. Но на вопрос, зачем тогда участок переводился в зону, которая предусматривает высотную застройку, он не ответил. По словам Алексея Реброва, на данный момент разрабатывается план застройки квартала в рамках принятой городом программы. Эскизы будут разработаны через 2-3 недели, и их обязательно доведут до жителей.
 
 
Кроме того, на собрании присутствовал замглавы городской администрации – начальник управления градостроительства и архитектуры Алексей Сорокин. Он пояснил, что за разрешением на строительство и утверждение проекта-планировки собственник участка пока не обращался. Кроме того, он напомнил, что проект планировки обязательно должен проходить публичные слушания.
 

Алексей Сорокин

– Жители будут извещены о них дополнительно. Индивидуально со старшими по улицам поработаем, учтем ваши пожелания. Перевод в Ж-4 я комментировать не буду – это решение Тульской гордумы.

Но Алексей Сорокин лукавил. Во-первых, на момент проведения собрания публичные слушания по кварталу уже были назначены постановлением главы города Юрием Цкипури №36-п от 21.03.2019 и опубликованы на сайте правовой информации. Они должны пройти 14 мая 2019 года в 18.00 по адресу Тула, пр. Ленина, 20. 
 
Во-вторых, экспозиция проекта уже проходит в здании Привокзального теруправления, а консультации по проекту проводятся каждую среду и пятницу с 15.00 до 17.00. 
 
Жители этого квартала считают, что перевод земельного участка в зону многоэтажной застройки незаконный, нарушает принципы градостроительной деятельности, гражданские права и ухудшает благоприятные условия жизни.
 

Подписавшиеся просят губернатора Тульской области Алексея Дюмина наказать виновных в сложившейся ситуации лиц и не допустить строительство многоэтажек.

 

Галерея
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 1
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 2
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 3
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 4
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 5
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 6
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 7
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 8
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 9
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 10
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 11
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 12
Туляки – губернатору: Остановите точечную застройку на ул. Мира, Фото: 13
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:41 +13
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