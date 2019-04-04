ДТП с шестью погибшими туляками: водитель микроавтобуса нелегально дублировал маршрут «Тула-Москва»

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Ространснадзор намерен провести проверку для выявления других нелегалов.

По данным Ространснадзора, водитель попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса был частным лицом и занимался нелегальной перевозкой, дублируя маршрут легального перевозчика «Тула — Москва».

«Какие-либо документы на перевозку пассажиров отсутствуют. В связи со случившимся Ространснадзором будет проведена проверка маршрута Тула — Москва с целью выявления нелегальных перевозчиков», — сообщает пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Напомним, утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65 км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, информация об автоаварии поступила в 6.20. , утром, 4 апреля в городском округе Домодедово (Московская область) произошло серьезное ДТП. На 65 км трассы М-4 «Дон» микроавтобус Mercedes Vito с регистрационными знаками Тульской области врезался в заднюю часть фуры Scania. Как сообщает местное МЧС, информация об автоаварии поступила в 6.20.

Известно, что столкновение было попутным. Предполагается, что большегруз притормозил и в него сзади на полной скорости влетел микроавтобус.

По имеющейся на настоящий момент информации, в результате ДТП погибли шесть человек — четверо мужчин и две женщины. Также пострадали двое человек, в том числе 8-летний ребенок.

В качестве одной из версий ДТП называется то, что водитель микроавтобуса мог заснуть за рулем.