Тульские пожарные отработали навыки спасения пострадавших в ДТП: фоторепортаж
Во время учений огнеборцам пришлось извлекать людей из горящего и покореженного автомобиля.
На базе тульской пожарно-спасательной части состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие шесть команд спасателей.
Согласно легенде соревнований, водитель и пассажир получили травмы и оказались зажаты в кузове автомобиля, врезавшегося в препятствие, а сама машина загорелась. Спасательный расчет должен был обесточить транспортное средство, ликвидировать возгорание, снять крышу, двери и сидения, извлечь пострадавших и перенести их к машине скорой помощи.
За допущенные ошибки командам начислялись штрафные баллы. Участникам соревнований пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент, оказывать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.
Первое место заняла команда ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России», «серебро» досталось команде 30-й пожарно-спасательной части 7-го отряда ФПС по Тульской области, а третье место заняла команда 28-й пожарно-спасательной части 19-го отряда ФПС по Тульской области.