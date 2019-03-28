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Тульские пожарные отработали навыки спасения пострадавших в ДТП: фоторепортаж
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские пожарные отработали навыки спасения пострадавших в ДТП: фоторепортаж

Во время учений огнеборцам пришлось извлекать людей из горящего и покореженного автомобиля.

На базе тульской пожарно-спасательной части состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП. В них приняли участие шесть команд спасателей. 

Согласно легенде соревнований, водитель и пассажир получили травмы и оказались зажаты в кузове автомобиля, врезавшегося в препятствие, а сама машина загорелась. Спасательный расчет должен был обесточить транспортное средство, ликвидировать возгорание, снять крышу, двери и сидения, извлечь пострадавших и перенести их к машине скорой помощи.

За допущенные ошибки командам начислялись штрафные баллы. Участникам соревнований пришлось применять гидравлический аварийно-спасательный инструмент, оказывать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим.

Первое место заняла команда ФГКУ «Тульский спасательный центр МЧС России», «серебро» досталось команде 30-й пожарно-спасательной части 7-го отряда ФПС по Тульской области, а третье место заняла команда 28-й пожарно-спасательной части 19-го отряда ФПС по Тульской области.

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Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 1
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 2
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 3
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 4
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 5
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 6
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 7
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 8
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 9
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 10
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 11
Спасатели отработали навыки спасения пострадавших в ДТП, Фото: 12
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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