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Какие улицы Тулы будут обесточены 29 марта

Какие улицы Тулы будут обесточены 29 марта

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • Мясново: 7-й пр-д, 1-б-е, 2-а-и,
  • 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 3-й Полюсный пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 16, 20-26 (чётн.), 13, 15,
  • ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97, 101-111 (нечётн.),
  • 1-й Полюсный пр-д, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.),
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1-19-а (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Кабакова, 38,
  • 6-й пр-д, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1-15 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • 7-й пр-д, 17-37 (нечётн.), 24-54 (чётн.),
  • ул. К. Маркса, 36-48 (чётн.), 31-37 (нечётн.),
  • ул. Пролетарская, 1-29 (нечётн),
  • п. Угольный: ул. Садовая, 19-а, 43, 47, 49, 51, 31, 33, 35, 45, 67, 69-21 (нечётн.), 20-40 (чётн.),
  • ул. Шоссейная, 12-64 (чётн.), 26, 15-41 (нечётн.),
  • ул. Подгорная, 35-а, 35-б, 35, 36, 31, 32, 33, 34,
  • ул. Асфальтная, 2-48 (чётн.), 1-13, 43-65 (нечётн.), 21, 29, 33, 37, 39,
  • ул. 1-й Квартал, 12-68 (чётн.), 72-96 (чётн.).
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:47 0
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