Дольщики тульского ЖК «Времена Года» встретились с застройщиком

Начальник инспекции Тульской области по государственному архитектурно-строительному надзору Павел Мусиенко провел встречу с дольщиками жилого комплекса «Времена Года».

Напомним, застройщиком комплекса является строительная компания «Фаворит», которая недавно стала фигурантом уголовного дела – организация подозревается в нецелевом использовании средств дольщиков. Кроме того, у ООО «Фаворит» имеются долги на сумму более 29 млн рублей.

Застройщик не раз переносил сроки сдачи объекта и теперь планирует завершить стройку первой очереди 30 июня.

Представители надзорных органов и администрации Тулы разъяснили дольщикам вопросы применения мер административного воздействия к ООО СК «Фаворит» и работы застройщика с ресурсоснабжающими организациями. Цель встречи – предоставление дольщикам подробной информации о строительстве их домов.

Вопросы, связанные с неудовлетворительной работой СК «Фаворит», уже не раз обсуждались в правительстве региона. Решение проблем дольщиков находится на личном контроле у губернатора Алексея Дюмина.