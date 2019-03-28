В Узловой открылся завод по производству жестяных аэрозольных баллонов

Фото Алексея Пирязева

В четверг, 28 марта в особой экономической зоне «Узловая» открылось третье крупное предприятие – завод по производству жестяных аэрозольных баллонов «Арнест МеталлПак».

Соглашение о сотрудничестве по реализации этого проекта было подписано на инвестиционном форуме в Сочи в сентябре 2016 года. Компания «Арнест» построила завод с нуля за 2,5 года и установила все необходимое оборудование. Мощность завод – 235 миллионов баллонов в год.

Открытие нового производства стало возможным благодаря Фонду развития промышленности (ФРП). В 2017 году ФРП предоставил тульскому производителю заем по программе «Проекты развития» в размере 232 млн рублей на закупку технологического оборудования. Проект «Арнест МеталлПак» стал четвертым открытым производством в регионе, запущенным с привлечением займа ФРП.

Символическую кнопку запуска производства нажал губернатор Тульской области Алексей Дюмин, президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал, и заместитель Председателя Государственной Думы РФ Ольга Тимофеева.

– Это первый завод, который мы открываем в этом году и, уверен, не последний. Группа компаний «Арнест» – наш давний надежный партнер. Три компании из этой группы являются участниками «Аэрозольного промышленного кластера», поддержанного правительством Тульской области, – сказал Алексей Дюмин. – Это очень амбициозный проект, который позволит создать качественную импортозамещающую продукцию и увеличить объемы товарного экспорта региона, будет способствовать развитию производственной кооперации, а кроме того, даст более 120 рабочих мест. Мы будем делать все, чтобы компания развивалась, чтобы она чувствовала поддержку правительства и мою лично.

Новое предприятие будет способствовать дальнейшему развитию особой экономической зоны «Узловая». А мы со соей стороны, продолжаем привлекать резидентов и уже сделали все необходимые коммуникации: дорогу, железную дорогу, газ, чтобы экономическая зона была максимально привлекательной. Помимо этого, мы намерены расширить преференции для инвесторов. Развитие ОЭЗ «Узловая» важно для всего региона.

Такой быстрый запуск производства – результат плодотворного сотрудничества правительства Тульской области и руководства группы компаний «Арнест».

Президент ОАО «Арнест» Алексей Сагал:

– Сегодняшнее открытие – это беспрецедентное событие для нас. От момент начала диалога до сегодняшнего дня прошло так мало времени, а мы уже запускаем оборудование. Наша штаб-квартира находится в Ставропольском крае, но Тульская область стала вторым нашим домашним регионом, и мы чувствуем здесь максимальную поддержку. В этом регионе работать комфортно и интересно. Реализовать проект по созданию завода помог льготный займ Фонда развития промышленности. Объем инвестиций составил не менее 525 млн рублей.

У нас большие планы: скоро будет построена вторая и третья очередь. Планируется установка еще одной линии по производству баллонов, открытие линий по литографии и резке жести. А также – создание полного цикла производства косметических изделий, товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке.

Мы будем приводить сюда все больше международных компаний, которые готовы размещать свои заказы.

ОАО «Арнест» – это крупнейший российский производитель хозяйствтенно-бытовой и парфюмерно-косметической продукции с 45-летним стажем. На данный момент она объединяет три производственные площадки: в Ставропольском крае, ООО «Аэрозоль Новомосковск» и открывшийся завод в ОЭЗ «Узловая». На долю предприятия приходится 56% всей аэрозольной продукции, выпускаемой в России.

На этих заводах реализуется полный цикл производства готовой продукции: от изготовления упаковки и комплектующих до наполнения и выпуска готового продукта. Среди клиентов «Арнеста» известные брендовые компании, такие как Schwarzkopf&Henkel, L’Oreal, Unilever, Oriflame и т. д.