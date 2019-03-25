В отношении тульского застройщика «СК Фаворит» возбуждено уголовное дело

На оперативном совещании с участием губернатора рассмотрели обращения обманутых дольщиков компании «Фаворита». О проблемах туляков, купивших квартиры в ЖК «Юго-Восточный», мы писали год назад.

Сроки сдачи домов постоянно сдвигаются. Эту проблему чиновники не раз и не два обсуждали с застройщиком, искали пути решения. О ситуации с долгостроем губернатору докладывал начальник инспекции Тульской области по госархнадзору Павел Мусиенко.

Компания «Фаворит» строит с привлечением средств граждан следующие объекты:

дом №12 в первом Юго-Восточном микрорайоне, общее количество квартир 220, из которых 203 принадлежат физлицам. Первоначальный срок сдачи - 31 марта 2017 года – перенесен на 31 мая 2019 года. Строительная готовность объекта 90%.

дом №23 в первом Юго-Восточном микрорайоне, общее количество квартир 224, из которых 193 принадлежат физлицам. Первоначальный срок сдачи – 1 сентября 2018 года – перенесен на 31 декабря 2019 года. Строительная готовность объекта всего 30%.

жилая застройка «Времена года». Это три очереди строительства, 521 квартира, из которых 463 квартиры принадлежат физлицам. Сроки передачи первой очереди с 30 апреля 2018 года перенесены на 30 мая 2019 года. Строительная готовность объектов 90-95%. Сроки передачи второй очереди – 31 декабря 2019 года – не переносились. Строительная готовность от 10 до 15%. Сроки передачи третьей очереди – 30 сентября 2018 года – перенесены на 31 декабря 2019 года. Строительная готовность домов от 40 до 70%.

– Застройщик неоднократно переносил сроки передачи объектов долевого строительства. При проведении проверок застройщик не предоставил доказательства целевого расходования денежных средств. В связи с этим к нему применены меры административного воздействия, – пояснил Павел Мусиенко. – Компании были трижды внесены предупреждения, сумма штрафов составила более 65 тысяч рублей.

По словам главы госархнадзора, в 2018 году было три встречи с инициативными группами дольщиков. На них застройщик обещал достроить дома в новые сроки, но не выполнил своих обещаний.

– Сейчас строительство объектов не ведется, – уточнил Павел Мусиенко. – По информации застройщика необходимые средства для достройки отсутствуют. Источником финансирования может стать доход, полученный после продажи земельного участка на Калужском шоссе. Но пока на этот участок служба судебных приставов наложила запрет на регистрационные действия в связи с задолженностью «Фаворита» по исполнительным листам.

Как заявил первый заместитель прокурора Тульской области Сергей Савенков, сотрудники ведомства совместно с УМВД Тульской области провели проверку.

– 14 марта было возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 160 УК РФ. Расследование в активной фазе. Получены доказательства, что ряд средств целевым образом не расходовался. Расследование находится под личным контролем прокурора области Романа Праскова.

– Наши граждане попали в непростую ситуацию. Но они должны знать, что мы их не бросим. И ситуация находится под строгим контролем. Ищите дальнейшие механизмы воздействия и пути решения проблемы. И не только «Фаворита», а всех проблемных строек, – поручил губернатор собравшимся.

– Мы провели переговоры с застройщиком, который работает на смежной площадке ЖК «Суворовский», с водоканалом. Водоканал снял все обременения, которые были наложены ранее на «Фаворит» в размере 25 млн. руб. Застройщик ЖК «Суворовский» профинансировал работы по водоснабжению на 2 млн рублей, еще 4 млн профинансируют в апреле и эти работы будут закрыты. По газу профинансированы работы на 6 млн рублей, еще 4 млн будут перечислены до августа – и работы будут завершены. По канализации работы будут проведены до конца июня, финансирование 9 млн рублей, – доложил председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. – Но качественный рывок в строительстве будет сделан после реализации земельного актива на Калужском шоссе и проведена компенсация потенциальным инвесторам по затратам по участку «Пряничная Слобода» в Заречье. С этой целью мы уже провели ряд переговоров с новыми застройщиками.

Губернатор уточнил, что инфраструктурные решения строительной площадки затрагивают и парк «Патриот».

– Парк «Патриот» как раз запитан от сетей, которые проводились к ЖК «Времена года». Сейчас все вопросы решены и подрядчики завершают работы по подсоединению к сетям, – уточнил заместитель губернатора Сергей Егоров.