В России заработала горячая линия по защите животных

Каждое обращение будут обрабатывать специалисты, подключая к работе при необходимости местные власти, службы ЖКХ, полицию.



Телефон горячей линии 8-800-600-70-82 (звонок бесплатный). Время работы с 8.00 до 20.00.

По телефону горячей линии любой гражданин сможет сообщить, если стал свидетелем расправы человека с животным, рассказать о коте или собаке, нуждающимся в человеческой заботе, или просто получить консультацию. Об этом сообщает «Российская газета». По мнению организаторов проекта, в перспективе в стране должна быть создана зоополиция.

Горячая линия поможет и тем, кто пострадал от нападения животных. Им будет оказана юридическая, медицинская и психологическая помощь.