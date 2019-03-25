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В России заработала горячая линия по защите животных
Фото pixabay.com

В России заработала горячая линия по защите животных

Все желающие могут получить бесплатную квалифицированную консультацию и помощь по спасению любого животного.

Каждое обращение будут обрабатывать специалисты, подключая к работе при необходимости местные власти, службы ЖКХ, полицию.

Телефон горячей линии 8-800-600-70-82 (звонок бесплатный). Время работы с 8.00 до 20.00.

По телефону горячей линии любой гражданин сможет сообщить, если стал свидетелем расправы человека с животным, рассказать о коте или собаке, нуждающимся в человеческой заботе, или просто получить консультацию. Об этом сообщает «Российская газета». По мнению организаторов проекта, в перспективе в стране должна быть создана зоополиция.

Горячая линия поможет и тем, кто пострадал от нападения животных. Им будет оказана юридическая, медицинская и психологическая помощь.

 

сегодня, в 15:15 +8
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