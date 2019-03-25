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В Алексине фура помяла легковушку

В Алексине фура помяла легковушку

ДТП случилось 22 марта на третьем километре автодороги «Алексин – Егнышевка –Ламоново».

Об аварии сегодня рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.
Сообщается, что 22 марта в 10.10 на 3-м километре автодороги «Алексин — Егнышевка -Ламоново» городского округа города Алексин, 50-летний водитель «Skania Р-380», по предварительной информации, не предоставил право преимущественного проезда автомобилю «Nissan Almera». Произошло столкновение.
 
В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка автомобиля «Nissan», с различными травмами ее госпитализировали.
сегодня, в 15:20 +2
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