В Алексине фура помяла легковушку

Об аварии сегодня рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.

Сообщается, что 22 марта в 10.10 на 3-м километре автодороги «Алексин — Егнышевка -Ламоново» городского округа города Алексин, 50-летний водитель «Skania Р-380», по предварительной информации, не предоставил право преимущественного проезда автомобилю «Nissan Almera». Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадала 58-летняя пассажирка автомобиля «Nissan», с различными травмами ее госпитализировали.