За минувшие выходные ГИБДД поймали в Тульской области 31 нетрезвого водителя

Фото из архива Myslo.

С 22 по 24 марта в регионе прошли традиционные профилактические мероприятия.

За этот период, по сообщению пресс-службы УГИБДД, был выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения.

Из них 17 привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 10 — по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Также было выявлено четыре «рецидивиста» — это водители, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.