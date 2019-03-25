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За минувшие выходные ГИБДД поймали в Тульской области 31 нетрезвого водителя
Фото из архива Myslo.

За минувшие выходные ГИБДД поймали в Тульской области 31 нетрезвого водителя

С 22 по 24 марта в регионе прошли традиционные профилактические мероприятия.

За этот период, по сообщению пресс-службы УГИБДД, был выявлен 31 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения.
 
Из них 17 привлечены к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), 10 — по ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
 
Также было выявлено четыре «рецидивиста» — это водители, ранее привлекавшиеся к административной ответственности за езду в нетрезвом состоянии.
По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей.
 
 

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо

лишением свободы на срок до 2 лет

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

 

сегодня, в 14:45 +3
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