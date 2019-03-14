Газовый конфликт: в Туле дом отключили от газа из-за утечки, а подключить его мешают долги УК

Дом №49 в четвертом проезде Мясново в Туле третьи сутки без газа. По словам жителей, в понедельник, 11 марта, подъезд №2 неожиданно остался без коммунального ресурса: никаких объявлений о том, что в доме будут проводиться плановые работы, не было.

По информации жителей, проблем, мешающих подключить газ, две: долги управляющей компании перед газовщиками за техобслуживание и разрушенные оголовки дымвентканалов. Подробнее об этом читайте здесь.

В АО «Тулагоргаз» подтвердили только первую причину, что касается второй, то о ней официальной информации у компании нет. Кстати, АО «Тулагоргаз» заявил, что остановка поставки газа была произведена в ходе планового обслуживания.

Советник генерального директора АО «Тулагоргаз» по связям с общественностью и СМИ Галина Кузина:

Галина Кузина – 11 марта в ходе планового технического обслуживания наружных газовых сетей на вводе в доме №49 по 4-му проезду Мясново в подъезде №2 были выявлены утечки на внутридомовом газопроводе, относящемся к общему имуществу дома. В связи с возникновением неустранимых утечек газа и в целях безопасности жителей газоснабжение было приостановлено. Для восстановления газоснабжения необходимо проведение ремонтных работ на общедомовом газовом оборудовании. Заказчиком данного вида работ выступает управляющая компания.



– Между АО «Тулагоргаз» и ООО «УК «Вертикаль», в управлении которой находится данный дом, заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. В рамках договора УК обязана обеспечивать своевременный ремонт внутридомового газового оборудования и своевременно исполнять обязательства по оплате технического обслуживания внутриподъездных газовых сетей, – продолжает Галина Кузина. – С декабря 2018 год и на сегодняшний день ООО «УК «Вертикаль» имеет просроченную задолженность перед «Тулагоргазом» более 218 тыс. рублей. Руководство УК знало о наличии задолженности, но на протяжении нескольких месяцев не принимало никаких действий по ее урегулированию. Руководству ООО «УК «Вертикаль» направлено письмо с предложением принять меры для восстановления газоснабжения. Возобновление газоснабжения возможно после выполнения УК условий данного договора и требований действующего законодательства РФ о газоснабжении.

Myslo.ru уже неоднократно писал о ситуациях, когда жители многоквартирных домов оказываются заложниками спора двух хозяйствующих субъектов: АО «Тулагоргаз» и управляющей компании. Например, многоквартирный дом №8 по улице Шевченко был отключен от газа 13 ноября 2018 года так же из-за выявленной утечки газа. А вот вернуть его обратно мешало отсутствие договора на техобслуживание между управляющей компанией и газовщиками.

– Мы не имеем долгов за газ, своевременно платим за содержание дома управляющей компании. В связи с этим почему «Тулагогаз» не может восстановить нам газ, а потом судиться с управляющей компанией, не беря нас в заложники этой ситуации? Это нарушает наши права! – возмущаются жители дома №49.

Возможно, на эти вопросы даст ответ прокуратура Тульской области.