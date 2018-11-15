В Туле целый дом отключили от газа из-за разногласий между коммунальщиками
13 ноября жители дома №8/2 по ул. Шевченко внезапно остались без газа. Но что именно стало причиной, жителям пока непонятно. Myslo разбирался в ситуации.
В понедельник, 12 ноября, днем сотрудники «Тулагоргаза» проверяли в доме состояние оборудования. Обошли все квартиры, кроме трех, – люди были на работе.
На следующий день около одиннадцати утра газовщики вернулись и отрезали трубу в подъезде. В результате весь дом остался без газа.
Алексей Хиров
– Завтрак хотя бы теплым был. Около 10 часов еще был газ, а потом плиту включаем – уже не горит. Вышел на площадку, а там газовщики отрезают трубу в подъезде, – рассказывает Алексей Хиров.
В тот же день на двери у входа в подъезд появилось извещение, сообщающее о долге за техническое обслуживание со стороны управляющей компании ООО УК «УЮТ-ДОМ».
Жители тут же стали звонить во все инстанции: ГЖИ, региональную прокуратуру, звонили и в управляющую компанию. Последняя заявила жителям, что уже не обслуживает их дом.
– С домом №8/2 по ул. Шевченко у нас был заключен договор на техническое обслуживание с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года. На данный момент мы дом уже не обслуживаем, долг был небольшой и на данный момент уже погашен, – рассказал директор УК «УЮТ-ДОМ» Сергей Костюченков. – Продлевать договор мы не будем, потому что этот дом аварийный и нам его обслуживать невыгодно.
О том, что дом уже две недели никто не содержит, жильцы услышали впервые.
Не в курсе этого были и газовщики. Советник гендиректора АО «Тулагоргаз» Галина Кузина:
Галина Кузина
– 13 ноября при выполнении планового технического осмотра внутридомового газового оборудования были выявлены утечки на газовых вводах в доме № 8/2 по ул. Шевченко. В целях безопасности жителей газоснабжение было приостановлено. Для возобновления газоснабжения необходимы ремонтные работы на газопроводе. Между АО «Тулагоргаз» и ООО «УЮТ-ДОМ» был заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования.
Руководству ООО «УЮТ-ДОМ» было направлено письмо с предложением принять меры для восстановления газоснабжения. Со стороны УК был дан ответ, что данный дом не находится в управлении организации и был включен в договор на ТО ошибочно.
14 ноября в адрес АО «Тулагоргаз» поступило еще одно письмо от УК об отказе в обслуживании внутридомового газового оборудования всех 13 МКД, которые ранее были включены в договор на ТО.
Кроме того, на протяжении всего времени действия договора обязательства по оплате технического обслуживания внутриподъездных газовых сетей со стороны УК исполнялись недобросовестно и несвоевременно. На текущую дату неисполненных обязательств нет.
В АО «Тулагоргаз» сообщили, что для восстановления газоснабжения в доме № 8/2 по ул. Шевченко управляющей организации необходимо заключить договор о ТО и ремонте внутридомового газового оборудования.
В связи с тем, что дом в одночасье оказался без управляющей компании, 14 ноября АО «Тулагограз» инициировало встречу с руководством УК и ГЖИ Тульской области. На встречу руководство УК не явилось. В тот же день состоялась встреча с жителями дома. На ней собственники домов решили, что теперь обслуживать их дом будет УК «Арсенал». Представитель последней сообщил, что компания готова оперативно заключить с АО «Тулагоргаз» договор.
Эту информацию Myslo сообщил и начальник ГЖИ Тульской области Леонид Ивченко:
Леонид Ивченко
– Жители выбрали непосредственный способ управления и определились с управляющей компанией. Теперь им необходимо составить протокол общего собрания и передать его в УК. Жители знают об этом, и в ближайшее время вопрос будет решен. Мы со своей стороны держим ситуацию на контроле и готовы оказать помощь жителям в составлении протокола.
Пока же каждое ведомство действует в рамках закона, жители двухэтажки вынуждены питаться полуфабрикатами, ведь приготовить их просто не на чем. Некоторые ходят «готовить» к соседям, у которых есть микроволновка.
Галина Семенова
– На втором этаже живет 78-летняя Валентина Георгиевна, ей по медицинским показаниям прописана определенная диета, которую без горячей пищи невозможно соблюдать, – рассказывает Галина Семенова. – Сегодня утром она поехала в больницу, потому что за два дня у нее началось обострение. У другой пенсионерки-жительницы дома также диета, чтобы не нарушать предписание врача, она купила электрическую плиту и чайник.
Остается непонятным одно: если действительно была выявлена протечка в газовой трубе, то почему еще 12 ноября дом не отключили?
Александра Уханова
– Получается, зная о протечке, газовщики спокойно ушли и только на следующий день спохватились, решив, что это небезопасно? – недоумевает Александра Уханова.
Жители дома намерены обращаться в суд. Они оказались заложниками ситуации, вопросов к ним по поводу оплаты газа нет. Точных сроков ремонта газового оборудования и возобновления подачи ресурсов в квартиры пока не называет ни одна инстанция. Кто в этой ситуации виноват, выяснит прокурорская проверка.
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