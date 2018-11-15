В Туле целый дом отключили от газа из-за разногласий между коммунальщиками

13 ноября жители дома №8/2 по ул. Шевченко внезапно остались без газа. Но что именно стало причиной, жителям пока непонятно. Myslo разбирался в ситуации.

В понедельник, 12 ноября, днем сотрудники «Тулагоргаза» проверяли в доме состояние оборудования. Обошли все квартиры, кроме трех, – люди были на работе.

На следующий день около одиннадцати утра газовщики вернулись и отрезали трубу в подъезде. В результате весь дом остался без газа.

Алексей Хиров – Завтрак хотя бы теплым был. Около 10 часов еще был газ, а потом плиту включаем – уже не горит. Вышел на площадку, а там газовщики отрезают трубу в подъезде, – рассказывает Алексей Хиров.

В тот же день на двери у входа в подъезд появилось извещение, сообщающее о долге за техническое обслуживание со стороны управляющей компании ООО УК «УЮТ-ДОМ».

Жители тут же стали звонить во все инстанции: ГЖИ, региональную прокуратуру, звонили и в управляющую компанию. Последняя заявила жителям, что уже не обслуживает их дом.

– С домом №8/2 по ул. Шевченко у нас был заключен договор на техническое обслуживание с 1 ноября 2017 года по 1 ноября 2018 года. На данный момент мы дом уже не обслуживаем, долг был небольшой и на данный момент уже погашен, – рассказал директор УК «УЮТ-ДОМ» Сергей Костюченков. – Продлевать договор мы не будем, потому что этот дом аварийный и нам его обслуживать невыгодно.

О том, что дом уже две недели никто не содержит, жильцы услышали впервые.

Не в курсе этого были и газовщики. Советник гендиректора АО «Тулагоргаз» Галина Кузина:

Галина Кузина – 13 ноября при выполнении планового технического осмотра внутридомового газового оборудования были выявлены утечки на газовых вводах в доме № 8/2 по ул. Шевченко. В целях безопасности жителей газоснабжение было приостановлено. Для возобновления газоснабжения необходимы ремонтные работы на газопроводе. Между АО «Тулагоргаз» и ООО «УЮТ-ДОМ» был заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Руководству ООО «УЮТ-ДОМ» было направлено письмо с предложением принять меры для восстановления газоснабжения. Со стороны УК был дан ответ, что данный дом не находится в управлении организации и был включен в договор на ТО ошибочно. 14 ноября в адрес АО «Тулагоргаз» поступило еще одно письмо от УК об отказе в обслуживании внутридомового газового оборудования всех 13 МКД, которые ранее были включены в договор на ТО. Кроме того, на протяжении всего времени действия договора обязательства по оплате технического обслуживания внутриподъездных газовых сетей со стороны УК исполнялись недобросовестно и несвоевременно. На текущую дату неисполненных обязательств нет.