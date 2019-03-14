Долг УК или разрушенный вентканал: почему жители дома в Туле остались без газа

Фото из архива Myslo.

Газ во втором подъезде дома №49 по 4-му проезду Мясново был отключен 11 марта в 15.30. Но почему его отключили, жители не могут выяснить уже третий день.

Жительница дома Татьяна Кудряшова рассказала Myslo, что в день отключения в «Тулагоргазе» ей сообщили, что поводом для выхода газовщиков в их дом стал анонимный звонок от некоего мужчины. Неизвестный якобы сообщил, что во втором подъезда присутствует запах газа. Специалисты выехали на место, выявили утечку, отрезали кусок трубы, поставили заглушку и уехали.

Дальше должна была начать работу управляющая компания – подать заявку в «Тулагоргаз» на восстановление аварийного участка газопровода. Зачем этот процесс делить на два этапа, непонятно. Почему нельзя срезать аварийный участок, тут же заменить его на новый, а потом выставить счет УК?

12 марта выяснилось, что у управляющей домом компании «Вертикаль» образовался долг за техобслуживание. Компания задолжала газовщикам порядка 50 тысяч рублей – за месяц обслуживания. Соответственно, без погашения долга подать заявку на восстановление газоснабжения компания не сможет.

– Мы звонили директору УК, он сказал, что 12 марта к вечеру газ будет. Но его нет до сих пор! — говорит Татьяна Кудряшова. — Вчера же нам стало известно, что якобы плановый осмотр проводился в нашем доме 11 марта и по его итогам было принято решение об отключении газоснабжения в связи с разрушением оголовков дымвентканала. Но как это обследование могло быть плановым, если жителей не оповещали об этом заранее?

По информации, полученной жителями от управляющей компании, без газа им придется сидеть около полутора-двух недель – столько времени понадобится на ремонт развалившихся оголовков. Оплачиваться работы будут из средств, которые жители перечисляют на содержание дома.

Жители дома добросовестно платят за поставляемый в их квартиры газ. За защитой своих прав на пользование коммунальными услугами они обратились в прокуратуру и в приемную губернатора Алексея Дюмина.