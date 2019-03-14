В Тульской области построят комплексы по обработке и утилизации отходов: когда, где и какие

В Туле состоялось подписание соглашений о реализации мероприятий в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

Документы подписали министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов, и руководители компаний – региональных операторов по обращению с ТКО - генеральный директор ООО «Хартия» Анатолий Цокур, и генеральный директор ООО «МСК-НТ» Елена Поволоцкая.

В рамках соглашения региональные операторы берут на себя обязательства построить в области несколько объектов до 2021 года.

Юрий Панфилов – Строительство объектов по обращению с ТКО предусмотрены территориальной схемой, принятой в 2018 году, – уточнил министр. – Это позволит в ближайшем будущем извлекать полезные фракции для переработки и не направлять на полигоны необработанные отходы. Общий объем инвестиций в создание новой мусороперерабатывающей инфраструктуры составит 5,5 млрд. руб.

О том, какие объекты построит в Тульской области компания ООО «МСК-НТ», рассказала ее гендиректор Елена Поволоцкая:

Елена Поволоцкая – В 2019 году в Ефремове будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью 80 тыс т /год. Ввод его в эксплуатацию – до 31.12.19. В Плавском районе начато строительство нового полигона ТКО, рассчитанного на 750 тыс т. Там будет проведена рекультивация существующего полигона ТКО и построен современный мусоросортировочный комплекс мощностью 55 тыс т/год. Срок реализации проекта – до 31.12.20.

К 1 июля 2020 года будет введен в эксплуатацию новый производственно-технический комплекс по обращению с ТКО мощностью 55 тыс т/год в Дубне. Существующий полигон будет реконструирован, его вместимость будет увеличена до 1921,86 тыс т отходов.

– В случае экономической и логистической необходимости до 31.12.20 может быть построен мусоросортировочный комплекс в Алексине мощностью 80 тыс т/год и проведена реконструкция полигона ТКО в Ефремове, – заявила Елена Поволоцкая.

Генеральный директор ООО «Хартия» Анатолий Цокур пояснил, какие объекты будет строить в Тульской области его компания:

Анатолий Цокур – Мы уже начали строить новый полигон площадью 28 га в Туле мощностью 360 тыс т/год и сроком эксплуатации не менее 19 лет. Первая очередь полигона будет введена в эксплуатацию 1 июля 2019 года. Вторая очередь строительства полигона позволит увеличить его мощность до 480 тыс т/год.

По словам Анатолия Цокура, на следующей неделе будет объявлен конкурс на строительство производственно-технического комплекса по обработке и утилизации отходов. Он будет располагаться на соседнем с полигоном участке в 42 га. Начать строительство компания планирует в III квартале 2019 года, а сдать комплекс в эксплуатацию – 1 июля 2020 года.

– Мы планируем создать там технопарк по переработке отходов и предложить предпринимателям и бизнесменам участвовать в переработке вторсырья, – заявил Анатолий Цокур.

По словам Юрия Панфилова, появление современных объектов позволит к 2021 обрабатывать весь объем отходов, производимый жителями области, 30% ТКО будет идти на переработку. Полноценный цикл раздельного сбора мусора будет налажен в регионе с 2020 года. Кроме того, будут ликвидированы все места несанкционированного размещения отходов, включая свалки, выявленные органами местного самоуправления.

К 2021 году будут закрыты существующие полигоны в Алексине, Большой Туле, Новомосковске и Куркинском районе.