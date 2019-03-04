новости
новости
Регистрация
Сотрудники ГИБДД эвакуировали людей с горящей ярмарки в центре Тулы
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Сотрудники ГИБДД эвакуировали людей с горящей ярмарки в центре Тулы

Полицейские не допустили распространения огня и обеспечили безопасность граждан.

В ночь на 2 марта на территории передвижной ярмарки на проспекте Ленина произошёл серьёзный пожар – сгорели пять торговых палаток и два автомобиля.

Первыми на месте происшествия оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые несли службу неподалёку. Заметив пламя, они сообщили о пожаре дежурному, вызвали пожарных и попытались не допустить распространения огня. Отец четверых детей Алексей Бурлуцкий помогал отодвигать палатки от очага возгорания, а Вячеслав Головин эвакуировал людей.

Как отметили в пресс-службе тульского УМВД, благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось избежать непоправимое и минимизировать последствия возгорания.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:15 +12
Другие статьи по темам
Событие
пожарсотрудники ГИБДД эвакуировали людей на пожарепожар на Белорусской ярмаркеУМВД России по Тульской области
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Средняя задолженность туляков по кредитам – 178,5 тыс. рублей на человека
Средняя задолженность туляков по кредитам – 178,5 тыс. рублей на человека
За неделю почти 8000 жителей Тульской области заразились гриппом и ОРВИ
За неделю почти 8000 жителей Тульской области заразились гриппом и ОРВИ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.