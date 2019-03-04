Сотрудники ГИБДД эвакуировали людей с горящей ярмарки в центре Тулы

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Полицейские не допустили распространения огня и обеспечили безопасность граждан.

В ночь на 2 марта на территории передвижной ярмарки на проспекте Ленина произошёл серьёзный пожар – сгорели пять торговых палаток и два автомобиля.

Первыми на месте происшествия оказались сотрудники Госавтоинспекции, которые несли службу неподалёку. Заметив пламя, они сообщили о пожаре дежурному, вызвали пожарных и попытались не допустить распространения огня. Отец четверых детей Алексей Бурлуцкий помогал отодвигать палатки от очага возгорания, а Вячеслав Головин эвакуировал людей.

Как отметили в пресс-службе тульского УМВД, благодаря профессиональным и оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции удалось избежать непоправимое и минимизировать последствия возгорания.