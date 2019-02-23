Тулячки о том, кого они считают своими главными защитниками
Вероника, Оксана, Саша, Даша и Ангелина, семья Алексея Бурлуцкого, командира взвода отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Тула:
Дети с детства восхищаются папиной профессией, знают, что он контролирует машины на дороге, следит за соблюдением ПДД. А старшая дочка Вероника даже пошла по его стопам. Сейчас она учится в юридическом колледже и уже проходит практику в ГИБДД. Скоро она будет заниматься административной работой в Госавтоинспекции.
Вероника говорит, что хочет найти мужа, который будет похож на ее папу. Дети всегда восхищаются его характером. Алексей ответственный и справедливый: старается разобраться в проблеме, не идет на конфликт. Даже в семье он не кричит на детей, пытается решить все вопросы мирно, ну и помогает ему в этом, конечно, его беспрекословный авторитет.
Наши дети дисциплинированные и собранные. Ну а как иначе, если всю жизнь в любой момент папа поднимается по тревоге?
Когда такое происходит внезапно ночью, мы собираем его всей семьей.
Папа много времени посвящает работе, но никогда не забывает и про семью. Мы стараемся при любой возможности выехать на природу, чтобы пожарить шашлыки, прогуляться по лесу и порыбачить.
В День защитника Отечества мы хотим еще раз сказать нашему папе, что он самый лучший! Пусть он всегда остается таким же красивым, ответственным и понимающим, никогда не теряет самообладания и покоряет новые карьерные вершины.
Ольга Гаврилова, мама капитана команды по следж-хоккею «Тропик» Кирилла Гаврилова:
Я горжусь своим сыном, можно сказать, с пеленок. Благодаря своему упорству Кирилл и пришел в следж-хоккей. И своей команде он отдаст последнюю майку, если будет нужно.
Если он видит, что есть мальчик с хорошим потенциалом, готов поделиться своим, даже дорогостоящим оборудованием. Он отдаст свои любимые клюшки, потому что другому игроку они нужнее, а он справится и так.
Поводов для гордости у меня всегда много. Об одном из последних мне рассказала мама вратаря нашей сборной. В Швеции у ребят была целая серия беспроигрышных игр, и тут в одном из решающих серьезных матчей на первых минутах вратарь пропускает шайбу. Счет становится 1:0. Конечно, все ребята расстроены, но вместо порицания мой сын подъехал к вратарю и сказал: «Не переживай, стой, всё будет в порядке!» Эти слова так помогли вратарю, встряхнули его. И в итоге счет матча оказался 9:2 в нашу пользу. Команда стала победителем международного турнира по следж-хоккею MALMO OPEN-2019 в Швеции.
Но я горжусь сыном не потому, что он чемпион. Для меня самое главное – вырастить хорошего, достойного человека. Кирилл не боится трудностей. Гоняет все лето в футбол с мальчишками, несмотря на протез на ноге, живет активной жизнью. И я желаю ему всегда оставаться таким, не растерять своих качеств и не поддаваться внешним факторам, которые могут нас сломить.
Елена, жена Алексея Басова, художественного руководителя, режиссера и актера Тульского камерного драматического театра:
У нас с мужем есть одно дело на двоих – наш театр. Порой нам приходится нелегко, поэтому мы поддерживаем друг друга, и это обоюдно. Если бы мы друг друга не поддерживали, нашего театра давно бы не существовало. Мы всё время вместе, и на работе, и дома. В этом и наша большая сложность, и самая большая радость.
Я уважаю своего мужа и горжусь им. Если Алексей ставит перед собой задачу, он всегда ее выполняет. Четко идет к цели и постоянно развивается. Когда мы открывали театр, нам всё приходилось делать самим, несмотря на все проблемы, он до сих пор не бросил это дело.
Свою встречу с мужем считаю большой удачей. Сложно найти своего человека в жизни, и наш брак – настоящее счастье.
С Алексеем мне сразу было очень легко и интересно, и мы до сих пор сохранили этот интерес друг к другу. Почти всё время мы проводим на работе, поэтому особенно ценим наши семейные праздники – Новый год и Пасху. Мы стараемся куда-то поехать вместе. Мы вообще очень любим путешествовать по России, но если вдруг выбраться не получается, едем в Ясную Поляну на целый день, дышим там свежим воздухом и наслаждаемся общением друг с другом.
В праздник я желаю своему мужу радости, здоровья, творческого подъема и хороших артистов, с которыми режиссеру было бы интересно работать. Считаю, что успех в профессии очень важен, потому что для мужчины очень важно быть востребованным и успешным. Пусть дела идут в гору!