Тулячки о том, кого они считают своими главными защитниками

Дети с детства восхищаются папиной профессией, знают, что он контролирует машины на дороге, следит за соблюдением ПДД. А старшая дочка Вероника даже пошла по его стопам. Сейчас она учится в юридическом колледже и уже проходит практику в ГИБДД. Скоро она будет заниматься административной работой в Госавтоинспекции.

Вероника говорит, что хочет найти мужа, который будет похож на ее папу. Дети всегда восхищаются его характером. Алексей ответственный и справедливый: старается разобраться в проблеме, не идет на конфликт. Даже в семье он не кричит на детей, пытается решить все вопросы мирно, ну и помогает ему в этом, конечно, его беспрекословный авторитет.

Наши дети дисциплинированные и собранные. Ну а как иначе, если всю жизнь в любой момент папа поднимается по тревоге?

Когда такое происходит внезапно ночью, мы собираем его всей семьей.

Папа много времени посвящает работе, но никогда не забывает и про семью. Мы стараемся при любой возможности выехать на природу, чтобы пожарить шашлыки, прогуляться по лесу и порыбачить.

В День защитника Отечества мы хотим еще раз сказать нашему папе, что он самый лучший! Пусть он всегда остается таким же красивым, ответственным и понимающим, никогда не теряет самообладания и покоряет новые карьерные вершины.

Ольга Гаврилова, мама капитана команды по следж-хоккею «Тропик» Кирилла Гаврилова: