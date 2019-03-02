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Во время пожара на ярмарке в Туле сгорели пять палаток и две машины
Фото предоставлено очевидцем

Во время пожара на ярмарке в Туле сгорели пять палаток и две машины

На месте происшествия работали 3 расчета огнеборцев.

В ночь на 2 марта, на пр. Ленина в Туле произошел пожар. Около полуночи загорелись несколько торговых палаток и два автомобиля ГАЗель на Белорусской ярмарке, на Зеленстрое.
 
По данным МЧС региона, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 00.10, а открытое горение было ликвидировано спустя три минуты.
 
- Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели 5 палаток и 2 автомобиля сгорело полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 09:54 +2
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