Во время пожара на ярмарке в Туле сгорели пять палаток и две машины

Фото предоставлено очевидцем

В ночь на 2 марта, на пр. Ленина в Туле произошел пожар. Около полуночи загорелись несколько торговых палаток и два автомобиля ГАЗель на Белорусской ярмарке, на Зеленстрое.

По данным МЧС региона, первый пожарный расчет прибыл на место происшествия в 00.10, а открытое горение было ликвидировано спустя три минуты.

- Пострадавших нет. В результате происшествия сгорели 5 палаток и 2 автомобиля сгорело полностью. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.