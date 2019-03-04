Средняя задолженность туляков по кредитам – 178,5 тыс. рублей на человека

Тульская область заняла 46-е место в рейтинге регионов с самыми дисциплинированными заемщиками.

Агентство РИА «Рейтинг» проанализировало данный Центробанка России по кредитным долгам населения. Тульская область оказалась на 46-м месте в национальном рейтинге.

Ссудная задолженность на численность экономически активного населения в регионе составляет 178,5 тыс. рублей на человека. Доля просроченной задолженности относительно невысока – 5,5%.

Самыми дисциплинированными заемщиками стали жители Севастополя, Чукотского и Ненецкого автономных округов. У них доля просроченных платежей составляет от 1 до 2,3%.

В аутсайдерах кредитного рейтинга – Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Бурятия. Там доля просроченной задолженности составляет 15,8, 10,2 и 8,1% соответственно.