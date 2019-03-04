новости
новости
Регистрация
В Туле на владельца бывшего кафе «Фламинго» завели уголовное дело

В Туле на владельца бывшего кафе «Фламинго» завели уголовное дело

Он так и не исполнил решение суда – снести кафе.

Кафе «Фламинго», расположенное в Туле на улице Ложевой, должны были снести еще в 2018 году. Министерство имущественных и земельных отношений при проверке выяснило, что никаких документов на земельный участок у владельца заведения нет.

Суд постановил снести строение. Однако это решение директор ООО «Рикос» так и не исполнил. В соответствии с Федеральным законом, судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительного сбора в размере 50 тысяч рублей, были составлены два протокола. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Тульской области.

В связи с уклонением от исполнения решения суда в отношении директора органом дознания регионального УФССП России было возбуждено уголовное дело по ст. 315 УК РФ.

Суд признал директора ООО «Рикос» виновным и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Как стало известно Myslo, сейчас МИЗО проводит аукцион на выполнение работ по сносу постройки. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта составляет 147 тысяч рублей. На выполнение работ отводится 21 день.

Кстати, пока идут судебные разбирательства кафе «Фламинго» уже успело «трансформироваться» в магазин «Океан».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 18:32 +6
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
кафе Фламингоснос кафеуголовное делосудебные приставы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Сотрудники ГИБДД эвакуировали людей с горящей ярмарки в центре Тулы
Сотрудники ГИБДД эвакуировали людей с горящей ярмарки в центре Тулы
Опрос ОБИ: российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта
Опрос ОБИ: российские женщины мечтают о шикарных букетах и путешествиях на 8 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.