Роспотребнадзор опроверг заявления о заражении детей корью в Тульской области
По данным ведомства, ситуация по заболеваемости корью в Тульской области оценивается как благополучная, в 2019 году случаев кори не зарегистрировано.
Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 2018 году в области зарегистрировано 16 случаев кори — все среди непривитых лиц, последний случай зарегистрирован в октябре (мы писали об этом здесь).
Напомним, ранее Воронежские СМИ со ссылкой на местный Роспотребнадзор сообщали о том, что заболевшие школьники привезли инфекцию из Тулы.
«Вместе с тем, учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию по данному заболеванию в мире и Российской Федерации, в том числе соседних регионах риск завоза и распространения кори среди населения области остается высоким.
Основным и самым эффективным методом предупреждения заболевания является иммунизация, которая предусматривает получение двух доз вакцины — планово детям в 1 год и 6 лет, взрослым до 35 лет с интервалом не менее 3 месяцев, а также взрослым из групп риска до 55 лет.
Привиться против кори можно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или коммерческих медицинских организациях», — сообщили тульские санитарные врачи.