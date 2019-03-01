Роспотребнадзор опроверг заявления о заражении детей корью в Тульской области

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в 2018 году в области зарегистрировано 16 случаев кори — все среди непривитых лиц, последний случай зарегистрирован в октябре (мы писали об этом здесь).

Напомним, ранее Воронежские СМИ со ссылкой на местный Роспотребнадзор сообщали о том, что заболевшие школьники привезли инфекцию из Тулы.

«Вместе с тем, учитывая напряженную эпидемиологическую ситуацию по данному заболеванию в мире и Российской Федерации, в том числе соседних регионах риск завоза и распространения кори среди населения области остается высоким.

Основным и самым эффективным методом предупреждения заболевания является иммунизация, которая предусматривает получение двух доз вакцины — планово детям в 1 год и 6 лет, взрослым до 35 лет с интервалом не менее 3 месяцев, а также взрослым из групп риска до 55 лет.

Привиться против кори можно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или коммерческих медицинских организациях», — сообщили тульские санитарные врачи.