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Опасная болезнь: В Тульской области зарегистрировано 13 случаев заболевания корью

Опасная болезнь: В Тульской области зарегистрировано 13 случаев заболевания корью

В пяти случаях заражение произошло за пределами области: заболевшие приехали из Челябинска, Москвы, Белоруссии и Арабских Эмиратов.

В Тульской области за 9 месяцев 2018 года выявлено 13 случаев кори: заболели 12 детей и 1 взрослый. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Все заболевшие не были привиты против кори, в основном, по причине отказов. В пяти случаях заражение произошло за пределами области: заболевшие приехали из Челябинска, Москвы, Белоруссии и Арабских Эмиратов.

Зарегистрировано два семейных очага кори, распространению заболеваний способствовало наличие в семье детей, не привитых против кори из-за отказов родителей.

Корь — вирусное высоко контагиозное инфекционное заболевание с воздушно - капельным путем передачи. Источником инфекции является больной человек. Восприимчивость к кори высокая, обычно заболевают все лица, общавшиеся с больным, не имеющие иммунитета к данному заболеванию.

Клинически корь протекает тяжело с высокой температурой (до 40°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и общей интоксикацией. C 4–5 дня заболевания, как правило, поэтапно появляется пятнисто-папулезная сыпь - сначала на лице и шее, затем - на туловище, руках и ногах.

Опасна корь осложнениями. После перенесенного заболевания возможны поражения центральной нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит), пневмония, отит, поражения органов сердечно-сосудистой системы.

Роспотребнадзор уточняет, что единственной эффективной мерой защиты от кори является иммунизация. Прививки против кори включены в Национальный календарь профилактических прививок Российской Федерации и являются обязательными.

Прививки проводят детям в возрасте 12 месяцев с последующей ревакцинацией в 6 лет и взрослым в возрасте до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках. Взрослых прививают двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3 месяцев.

Кроме того, с 2016 года для лиц определенных профессий, относящихся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ), возраст проведения иммунизации увеличен до 55 лет.

Прививки против кори в рамках национального календаря проводятся бесплатно в государственных учреждениях здравоохранения по месту жительства или работы.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:21 +1
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