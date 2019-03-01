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«Вам положена компенсация!»: Банк России предупреждает туляков о мошенниках

«Вам положена компенсация!»: Банк России предупреждает туляков о мошенниках

Чаще всего жертвами аферистов становятся пожилые люди.

Сегодня редкий человек не пользуется банковской картой. Это удобно, просто, быстро. Пожилые граждане освоили новые технологии, получают пенсию на карточку и расплачиваются ею в магазинах. Увы, именно они чаще всего становятся жертвами преступников, которые хитростью заставляют доверчивых людей переводить им деньги.

Об одном из подобных видов мошенничества предупреждают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Пожилой одинокой тулячке позвонил незнакомый мужчина, представившийся начальником службы безопасности Центрального банка. Уверенным голосом он сообщил, что проведено расследование: женщине, обманутой в прошлом мошенниками, положена компенсация.

Удивительно, но ее и правда некогда обманули: она перевела деньги проходимцам.

Поэтому пенсионерка сразу же поверила, что справедливость восторжествовала и украденное вернут. Позвонивший предупредил женщину, что сумма очень большая, за деньгами придется ехать в Москву, а она должна оплатить комиссию — расходы по доставке. «Комиссия» была немалая, женщине пришлось взять крупную сумму в долг у знакомых, чтобы перевести ее мошенникам. Разумеется, после этого «начальник службы безопасности» перестал выходить на связь и никакой компенсации не последовало.

Что делать, если вы вдруг доверились мошенникам и потеряли деньги? Как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении. Подобные заявления о случившемся помогут в расследовании схожих преступлений, так как, возможно, жертвами этих же мошенников стали не только вы.

Будьте бдительны, общаясь по телефону с людьми, которые представляются сотрудниками банков, предлагают вам сообщить данные вашей карточки или паспорта, а также обещают какие-либо «компенсации», требуют уплату комиссий и т. д. Закончите разговор и перезвоните в банк или в организацию, якобы из которой поступил звонок, чтобы удостовериться, действительно ли они вам звонили. Что касается описанного случая, запомните: Банк России не работает с физическими лицами, не оказывает им услуг и тем более не выплачивает компенсации.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:30 +4
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