«Вам положена компенсация!»: Банк России предупреждает туляков о мошенниках

Сегодня редкий человек не пользуется банковской картой. Это удобно, просто, быстро. Пожилые граждане освоили новые технологии, получают пенсию на карточку и расплачиваются ею в магазинах. Увы, именно они чаще всего становятся жертвами преступников, которые хитростью заставляют доверчивых людей переводить им деньги.

Об одном из подобных видов мошенничества предупреждают специалисты Отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

Пожилой одинокой тулячке позвонил незнакомый мужчина, представившийся начальником службы безопасности Центрального банка. Уверенным голосом он сообщил, что проведено расследование: женщине, обманутой в прошлом мошенниками, положена компенсация.

Удивительно, но ее и правда некогда обманули: она перевела деньги проходимцам.

Поэтому пенсионерка сразу же поверила, что справедливость восторжествовала и украденное вернут. Позвонивший предупредил женщину, что сумма очень большая, за деньгами придется ехать в Москву, а она должна оплатить комиссию — расходы по доставке. «Комиссия» была немалая, женщине пришлось взять крупную сумму в долг у знакомых, чтобы перевести ее мошенникам. Разумеется, после этого «начальник службы безопасности» перестал выходить на связь и никакой компенсации не последовало.

Что делать, если вы вдруг доверились мошенникам и потеряли деньги? Как можно скорее обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о хищении. Подобные заявления о случившемся помогут в расследовании схожих преступлений, так как, возможно, жертвами этих же мошенников стали не только вы.