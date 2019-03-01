В Туле грузовик застрял в луже: яма оказалась не на Одоевском шоссе

«Выездом на место сотрудников управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы 01.03.2019 установлено, что данный участок не относится к проезжей части Одоевского шоссе, в Едином реестре имущества муниципального образования город Тула не числится и не является автомобильной дорогой. Данный объект служит для парковки и проезда к предприятиям и другим хозяйствующим субъектам».