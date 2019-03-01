В Туле грузовик застрял в луже: яма оказалась не на Одоевском шоссе
Администрация Тулы прислала в редакцию свой ответ на публикацию.
«Выездом на место сотрудников управления транспорта и дорожного хозяйства администрации города Тулы 01.03.2019 установлено, что данный участок не относится к проезжей части Одоевского шоссе, в Едином реестре имущества муниципального образования город Тула не числится и не является автомобильной дорогой. Данный объект служит для парковки и проезда к предприятиям и другим хозяйствующим субъектам».
Напомним, ранее Myslo сообщал, что 28 февраля в Туле на Одоевском шоссе посреди дороги застрял грузовик. Транспортное средство провалилось задними колесами в яму и не смогло продолжить путь.
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