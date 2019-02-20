Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина
20 февраля Президент России огласил Послание Федеральному Собранию РФ.
На церемонии присутствовали члены Совета
Федерации РФ, депутаты Государственной Думы РФ, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов и другие.
Послание было сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны. Особое внимание Президент уделил задачам, поставленным им в майских указах и развернутым в национальных проектах.
Комментируя Послание главы государства, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил:
– Основной приоритет Послания Президента и нашей региональной политики — это вопросы социально-экономического развития. Нацпроекты должны стать дорожными картами для выполнения задач, поставленных главой государства в майских указах.
Уже создан механизм рабочих групп при Госсовете Российской Федерации, где представители регионов смогут сказать свое слово и быть услышанными. И где мы все вместе будем вырабатывать лучшие практики с учетом региональной специфики.
Еще один очень важный блок — поддержка семей. Президент уделил этому вопросу особое внимание, обозначив целый ряд мер по повышению уровня жизни наших граждан. Это, безусловно, важная и своевременная инициатива.
В Тульской области работают адресные меры поддержки семей с детьми. Мы ориентируемся на реальные потребности семей и постоянно актуализируем региональные меры поддержки. Сейчас готовим новый пакет таких мер. И, безусловно, будем ставить во главу угла задачи, которые нам обозначил Президент.
В целом же хочу отметить, что выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны Посланию Президента в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И конечно, ключевая цель — достижение нового качества жизни для граждан, которое невозможно без опережающего развития.
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