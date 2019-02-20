Алексей Дюмин прокомментировал Послание Президента РФ Владимира Путина

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

На церемонии присутствовали члены Совета Федерации РФ , депутаты Государственной Думы РФ , члены Правительства РФ , руководители Конституционного и Верховного судов, главы регионов и другие.

Послание было сосредоточено на вопросах внутреннего социального и экономического развития страны. Особое внимание Президент уделил задачам, поставленным им в майских указах и развернутым в национальных проектах.

Комментируя Послание главы государства, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил:

– Основной приоритет Послания Президента и нашей региональной политики — это вопросы социально-экономического развития. Нацпроекты должны стать дорожными картами для выполнения задач, поставленных главой государства в майских указах.

Уже создан механизм рабочих групп при Госсовете Российской Федерации, где представители регионов смогут сказать свое слово и быть услышанными. И где мы все вместе будем вырабатывать лучшие практики с учетом региональной специфики.

Еще один очень важный блок — поддержка семей. Президент уделил этому вопросу особое внимание, обозначив целый ряд мер по повышению уровня жизни наших граждан. Это, безусловно, важная и своевременная инициатива.

В Тульской области работают адресные меры поддержки семей с детьми. Мы ориентируемся на реальные потребности семей и постоянно актуализируем региональные меры поддержки. Сейчас готовим новый пакет таких мер. И, безусловно, будем ставить во главу угла задачи, которые нам обозначил Президент.

В целом же хочу отметить, что выбранные Тульской областью ориентиры развития созвучны Посланию Президента в самых разных отраслях, будь то промышленность, бизнес-среда, здравоохранение, образование, культура или туризм. И конечно, ключевая цель — достижение нового качества жизни для граждан, которое невозможно без опережающего развития.