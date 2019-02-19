В Туле может появиться «банк» талантливой молодежи

Участниками дискуссии стали руководители промышленных предприятий, представители вузов и общественности.

Одна из главных проблем, с которой сталкиваются многие промышленники, – нехватка квалифицированных кадров и молодых специалистов.

Илья Курилов, генеральный директор Тульского оружейного завода:

Илья Курилов – Проблема дефицита молодых кадров стоит действительно очень остро. В ее решении поможет в том числе и увеличение информации в СМИ о предприятиях промышленного сектора. В оружейных регионах, где «оборонка» вносит существенный вклад в формирование валового внутреннего продукта, информирование о деятельности оборонных предприятий крайне важно. Это касается и работы на этих предприятиях, и продукции. Нужно больше рассказывать о преимуществах нашей отрасли. Также, я считаю, нужно активнее работать со школьниками старших классов, приглашать их на экскурсии на предприятия.

Илья Курилов предложил также создать «банк» талантливой молодежи – портал, где выпускники и студенты вузов смогут предлагать свои идеи. Если какое-либо предприятие будет заинтересовано в реализации, оно сможет связаться с автором идеи.

Также было предложено решать проблему с помощью создания целевых мест в учебных заведениях, расширением мер поддержки молодых специалистов как со стороны предприятий, так и правительства региона, а также грантовой поддержкой молодых изобретателей.

Участники дискуссии предложили также создать на федеральном уровне центр компетенций по разработке и внедрению новейших технологий оборудования.

Для возможности отбора профессионалов предложено в регионе проводить больше конкурсов профмастерства и других.

Усиление взаимодействия со СМИ поддержал и руководитель представительства Госкорпорации «Ростех» в Тульской области Константин Данилов. Он отметил, что упор следует делать не столько на продукции, сколько на популяризации рабочего труда и рабочих профессий:

Константин Данилов – Молодое поколение отличает открытость и «незашоренность» мышления. Молодой человек может увидеть то, что не увидит работник с опытом и серьезными заслугами. Поэтому возрождение конкурсов профессионального мастерства — это хорошая инициатива. Также весьма интересно было бы услышать идеи нашей молодежи по производству гражданской продукции оборонными предприятиями, провести конкурс, рассмотреть новые проекты. Заказчиками при этом могут выступать сами предприятия — сегодня они заинтересованы в рассмотрении проектов рентабельной высоконаучной гражданской продукции и продукции двойного назначения.