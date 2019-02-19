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Погода в Туле 20 февраля: облачность, туман и до трёх градусов тепла

Погода в Туле 20 февраля: облачность, туман и до трёх градусов тепла

Синоптики прогнозируют сильный ветер и низкое атмосферное давление.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе сохранится облачность. Местами небольшие осадки (по данным сайта «Метеоинфо», до 1 мм).

В отдельных районах слабый гололед, местами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, днём местами порывы до 17 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от -8 до -3 градусов, днём – от -2 до +3. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +4
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