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Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ
Фото Юлии Александровой.

Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ

На выбор два экзамена – русский язык или математика. Первому отдали большинство: из 70 участников только 8 выбрали математику.

В руках ничего лишнего – только ручка и паспорт. Нужно зарегистрироваться и пройти через рамки металлоискателя. У каждого свое место в классе, за партой по одному и рассажены в шахматном порядке. Перед экзаменом – инструктаж.

Всё как на настоящем едином государственном экзамене, который предстоит сдавать выпускникам в конце учебного года. Отличий два – сокращенный вариант заданий, рассчитанный на выполнение в течение часа, а в роли экзаменуемых – родители.

Сдать пробный ЕГЭ родители могли 19 февраля в Туле на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.» в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Такая акция проводится в Тульской области уже третий год подряд. Принять участие в ней могли все желающие.  Помимо Тулы, к ней присоединились Новомосковск, Узловая и другие муниципальные образования, в которых родители подали заявки на участие в экзамене.

Алевтина Шевелева

Алевтина Шевелева

– Сдача экзаменов – процедура волнительная не только для детей, но и для их родителей. Именно поэтому все желающие могли принять участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», – рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. – Для нас важно, что экзамен проходит объективно, прозрачно и не представляет ничего сложного в случае, если ребята обладают хорошим багажом знаний. Родители, которые приняли участие в акции, теперь могут рассказать о ней своим детям, чтобы для них экзамен прошел понятно и гладко.

 

На выбор в этом году два экзамена – русский язык или математика. Первый выбрали большинство – из 70 участников 62, остальные сдавали математику. ЕГЭ по математике в качестве демо-версии представлена в этом году впервые, в предыдущие годы родителям предлагалось пройти только русский язык.  Задания в тестах аналогичны тем, которые предстоит проходить выпускникам на настоящем ЕГЭ.

Контрольно-измерительные материалы, как и положено засекречены и  распаковываются и распечатываются непосредственно перед началом тестирования.

На выполнение задания час, на это время все посторонние – те, кто не сдают экзамен, должны выйти из аудиторий. Наблюдать за процессом можно только из центра ППЭ, куда на монитор выводятся данные с установленных на время экзамена видеокамер.

Ольга Батечко

Ольга Батечко

– Я решила принять участие в акции, чтобы почувствовать сея в роли выпускника. Ведь моему сыну уже очень скоро предстоит пройти этот экзамен. Очень строгая официальная процедура и посоветовала бы всем детям очень серьезно к этому отнестись: не опаздывать, не забывать паспорт, накануне готовиться к этому экзамену. Некоторые дети считают, что могут расслабиться, но это неправильно. Я готовилась и к этому экзамену, решала тесты из пробного варианта ЕГЭ. 

Елена Белова

– Экзамен ребенка для родителей – сильное нервное напряжение.  Всем детям я бы пожелала огромного терпения, внимательности и старания. Я своего сына экзаменом пугать не буду, он должен настроиться на то, что все пройдет хорошо, если серьезно подойти к подготовке к нему.

Ольга Черкасова

– Все прошло так, как рассказывали нам на инструктаже. Ничего страшного в ЕГЭ нет, поэтому детей своих успокоим, что все будет хорошо. Я думаю, что если предмет знаешь хорошо, то знаний, которые дают в школе, будет достаточно для того, чтобы сдать экзамен. Во всяком случае по математике. Я не математик по образованию, но мне было интересно попробовать свои силы именно в этом предмете. Думаю, что большинство заданий выполнила правильно.

Роман Блюмин

– Это очень необычно, для меня это впервые. Сам сегодня очень переживал, потому что все это очень церемониально: нельзя никуда ходить, если что, тебя сопровождают. Все очень серьезно – говорить нельзя, поворачиваться нельзя. Детям, наверное, морально тяжело. Но я думаю, что это дисциплинирует, а значит правильно.  Взрослые тоже должны проходить такую процедуру, чтобы потом правильно подготовить детей к тому, что им предстоит. Я сдавал русский язык, не могу сказать, что было очень сложно.

 

 

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Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 1
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 2
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 3
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 4
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 5
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 6
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 7
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 8
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 9
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 10
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 11
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 12
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 13
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 14
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 15
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 16
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 17
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 18
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 19
Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ, Фото: 20
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 09:00 0
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