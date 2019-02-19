Проверено на себе: как тульские родители сдавали ЕГЭ

Фото Юлии Александровой.

В руках ничего лишнего – только ручка и паспорт. Нужно зарегистрироваться и пройти через рамки металлоискателя. У каждого свое место в классе, за партой по одному и рассажены в шахматном порядке. Перед экзаменом – инструктаж.

Всё как на настоящем едином государственном экзамене, который предстоит сдавать выпускникам в конце учебного года. Отличий два – сокращенный вариант заданий, рассчитанный на выполнение в течение часа, а в роли экзаменуемых – родители.

Сдать пробный ЕГЭ родители могли 19 февраля в Туле на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования № 1 – гуманитарно-математический лицей имени Героя России Горшкова Д. Е.» в рамках Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Такая акция проводится в Тульской области уже третий год подряд. Принять участие в ней могли все желающие. Помимо Тулы, к ней присоединились Новомосковск, Узловая и другие муниципальные образования, в которых родители подали заявки на участие в экзамене.

Алевтина Шевелева – Сдача экзаменов – процедура волнительная не только для детей, но и для их родителей. Именно поэтому все желающие могли принять участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», – рассказала министр образования Тульской области Алевтина Шевелева. – Для нас важно, что экзамен проходит объективно, прозрачно и не представляет ничего сложного в случае, если ребята обладают хорошим багажом знаний. Родители, которые приняли участие в акции, теперь могут рассказать о ней своим детям, чтобы для них экзамен прошел понятно и гладко.

На выбор в этом году два экзамена – русский язык или математика. Первый выбрали большинство – из 70 участников 62, остальные сдавали математику. ЕГЭ по математике в качестве демо-версии представлена в этом году впервые, в предыдущие годы родителям предлагалось пройти только русский язык. Задания в тестах аналогичны тем, которые предстоит проходить выпускникам на настоящем ЕГЭ.

Контрольно-измерительные материалы, как и положено засекречены и распаковываются и распечатываются непосредственно перед началом тестирования.

На выполнение задания час, на это время все посторонние – те, кто не сдают экзамен, должны выйти из аудиторий. Наблюдать за процессом можно только из центра ППЭ, куда на монитор выводятся данные с установленных на время экзамена видеокамер.

Ольга Батечко – Я решила принять участие в акции, чтобы почувствовать сея в роли выпускника. Ведь моему сыну уже очень скоро предстоит пройти этот экзамен. Очень строгая официальная процедура и посоветовала бы всем детям очень серьезно к этому отнестись: не опаздывать, не забывать паспорт, накануне готовиться к этому экзамену. Некоторые дети считают, что могут расслабиться, но это неправильно. Я готовилась и к этому экзамену, решала тесты из пробного варианта ЕГЭ.

Елена Белова – Экзамен ребенка для родителей – сильное нервное напряжение. Всем детям я бы пожелала огромного терпения, внимательности и старания. Я своего сына экзаменом пугать не буду, он должен настроиться на то, что все пройдет хорошо, если серьезно подойти к подготовке к нему.

Ольга Черкасова – Все прошло так, как рассказывали нам на инструктаже. Ничего страшного в ЕГЭ нет, поэтому детей своих успокоим, что все будет хорошо. Я думаю, что если предмет знаешь хорошо, то знаний, которые дают в школе, будет достаточно для того, чтобы сдать экзамен. Во всяком случае по математике. Я не математик по образованию, но мне было интересно попробовать свои силы именно в этом предмете. Думаю, что большинство заданий выполнила правильно.