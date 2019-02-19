новости
новости
Регистрация
В Суворове и Новомосковске назначены новые судьи

В Суворове и Новомосковске назначены новые судьи

Альберт Берсланов ранее возглавлял Ефремовский районный суд, а Кристина Шаталина была помощником судьи.

В судебной системе Тульской области произошли кадровые изменения. Бывший председатель Ефремовского районного суда Альберт Берсланов в ближайшие шесть лет будет возглавлять Новомосковский городской суд.

Судьей Суворовского районного суда назначена Кристина Шаталина. Ранее она работала помощником судьи Тульского областного суда. И. о. председателя Тульского областного суда Игорь Хорошилов поздравил коллег с назначениями и пожелал успехов в работе.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 22:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
новые назначенияназначения судейновые судьи
Место
Тульская областьНовомосковскСуворов

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Куркино прокатил приятеля в багажнике, а затем избил и ограбил его
Житель Куркино прокатил приятеля в багажнике, а затем избил и ограбил его
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.