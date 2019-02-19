В Суворове и Новомосковске назначены новые судьи

Альберт Берсланов ранее возглавлял Ефремовский районный суд, а Кристина Шаталина была помощником судьи.

В судебной системе Тульской области произошли кадровые изменения. Бывший председатель Ефремовского районного суда Альберт Берсланов в ближайшие шесть лет будет возглавлять Новомосковский городской суд.

Судьей Суворовского районного суда назначена Кристина Шаталина. Ранее она работала помощником судьи Тульского областного суда. И. о. председателя Тульского областного суда Игорь Хорошилов поздравил коллег с назначениями и пожелал успехов в работе.