В центре Тулы дом-развалюха превратился в палатку с фастфудом

На улице Советской в районе цирка выявлен участок земли, используемый не по целевому назначению. Будет штраф!

Как сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Тульской области, в ходе контрольных мероприятий был выявлен земельный участок на улице Советской, который используется не в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

Земельный участок в районе цирка предназначен для строительства или восстановления индивидуального жилого дома. Но вместо дома там недавно появилась палатка с шаурмой «Время есть» и автомат для продажи питьевой воды.

В МИЗО говорят, что за такие «превращения» предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ «Использование земельных участков не по целевому назначению, невыполнение обязанностей по приведению земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению».

Материалы направлены в Управление Росреестра по Тульской области для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности.

буква закона

Нарушение, предусмотренное указанной статьей влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 0,5 до 1 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее десяти тысяч рублей; на должностных лиц — от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 до 200 тысяч рублей.